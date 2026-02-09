Demian Reidel renunció en Nucleoeléctrica tras el escándalo de los sobreprecios

Demian Reidel dejó su cargo como presidente de Nucleoeléctrica Argentina este lunes, según confirmaron fuentes oficiales a Ámbito, en medio de investigaciones y denuncias que cuestionan su gestión al frente de la empresa estatal encargada de operar las centrales nucleares del país. Será reemplazado por Juan Martín Campos.

Reidel, uno de los colaboradores más estrechos del presidente Javier Milei y figura destacada dentro de la administración, presentó su renuncia tras una serie de señalamientos sobre presuntas irregularidades en procesos de contratación y manejos irregulares de fondos en la compañía.

Durante las últimas semanas se habían multiplicado las críticas internas y sindicales, entre ellas una denuncia donde se menciona que un contrato de tecnología pasó de u$s600.000 a u$s7 millones , un incremento que generó cuestionamientos sobre la transparencia de las adjudicaciones en un área clave de la empresa.

Además de esos señalamientos, Reidel estuvo en el centro de investigaciones vinculadas a la cancelación de deudas personales por grandes sumas de dinero y a contratos con sobreprecios, que varios actores consideraron indicios de mala praxis administrativa.

La renuncia se produce en un momento de tensión para Nucleoeléctrica, que también enfrentó la suspensión de directivos y otras figuras de la empresa en medio de denuncias por presuntas irregularidades en licitaciones para servicios en las centrales nucleares

Reidel había sido designado al frente de Nucleoeléctrica en abril de 2025, tras haber ocupado cargos políticos relevantes en el entorno del presidente. Su salida añade un nuevo capítulo a los cambios y ajustes en la gestión de empresas públicas y funciones estratégicas dentro del Gobierno en los últimos meses, un proceso que ha generado debate y atención tanto dentro de la coalición oficialista como en sectores opositores.

Nucleoeléctrica Argentina Las instalaciones de Nucleoeléctrica Argentina.

Nuevo directorio en Nucleoeléctrica Argentina

Tras la renuncia de Demian Reidel, este lunes se realizó la Asamblea de accionistas de Nucleoeléctrica, en la que se definió la conformación del nuevo directorio que estará a cargo de la conducción de la empresa durante el próximo período. La designación apunta a normalizar la estructura de gobierno corporativo de la compañía y garantizar la continuidad operativa de las centrales nucleares.

Según se informó oficialmente, el nuevo directorio quedó integrado por Juan Martín Campos, quien asumirá la presidencia, y Martín Porro como vicepresidente. Como directores titulares fueron designados Diego Chaher, Diego Garde y Javier Grinspun, mientras que José Ignacio Bruera Grifoni y Juan Cantarelli ocuparán los cargos de directores suplentes.