ANMAT dio de baja la habilitación de cuatro laboratorios por operar sin director técnico

La medida alcanza a firmas de Rosario, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma. La sanción había sido anticipada en noviembre tras detectar incumplimientos en controles sistemáticos.

El organismo dispuso la baja de la habilitación sanitaria de cuatro laboratorios por incumplir requisitos profesionales obligatorios.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) formalizó la baja de la habilitación sanitaria de cuatro laboratorios farmacéuticos que operaban sin contar con un director técnico responsable, un requisito obligatorio para el funcionamiento del sector. La decisión fue publicada en el Boletín Oficial y ratifica sanciones que el organismo había anticipado a fines de 2025.

Según consta en los registros oficiales, la medida se tomó luego de que el Registro de Inscripción de Establecimientos de ANMAT detectara que Laboratorios Weltrap S.A., Carter Pack S.R.L., Laboratorio Incaico S.A. y Pacemaker S.R.L. no tenían director técnico designado ni certificados profesionales inscriptos, lo que derivó en la suspensión de sus habilitaciones.

Los motivos detrás de la sanción de cada laboratorio Para avanzar con la sanción, el organismo conducido por Nélida Agustina Bisio se apoyó en lo establecido por la Ley 16.463 y su Decreto Reglamentario 150/92, que obligan a que los establecimientos farmacéuticos operen bajo supervisión profesional habilitada para garantizar la seguridad, calidad y trazabilidad de los medicamentos. La falta detectada también implica un incumplimiento del Sistema de Calidad Farmacéutico vigente.

aviso_337477 En el caso de Laboratorios Weltrap S.A., con sede en Rosario, la sanción quedó plasmada en la Disposición 8702/2025, que prohibió su operatoria. La firma se dedicaba a la elaboración de especialidades medicinales en comprimidos, polvos y granulados, sin principios activos betalactámicos, citostáticos ni hormonales. Desde el organismo remarcaron que “las actividades sólo pueden realizarse en establecimientos habilitados y bajo la dirección técnica del profesional universitario correspondiente”.

En disposiciones posteriores, la ANMAT también dispuso la baja de la habilitación de Carter Pack S.R.L., ubicada en el partido bonaerense de Tres de Febrero, dedicada al acondicionamiento primario y secundario de diversas formas farmacéuticas.

medicamentos fitoterápicos La ANMAT dio de baja la habilitación de un laboratorio que elaboraba productos de origen vegetal sin contar con director técnico responsable. La sanción alcanzó además a Laboratorio Incaico S.A., con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, que elaboraba polvos no estériles y medicamentos fitoterápicos, y a Pacemaker S.R.L., también porteña, especializada en la importación y exportación de bolsas de sangre con anticoagulantes o preservantes. Desde el organismo sanitario subrayaron que “la baja de las habilitaciones se resolvió para proteger la salud pública”, y remarcaron que el objetivo es garantizar que sólo operen establecimientos que cumplan con los requisitos técnicos, profesionales y regulatorios establecidos por la normativa vigente.