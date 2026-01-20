Tomar mate al volante: ¿es motivo de multa? + Seguir en









El Ministerio de Seguridad remarca que el criterio central de evaluación antes de realizar una multa es el riesgo generado en la vía pública.

Mendoza mantiene un régimen diferenciado en materia de alcoholemia, con un límite permitido de hasta 0,5 gramos de alcohol en sangre.

El alto número de infracciones registradas en Mendoza durante 2025 volvió a poner el foco en las distracciones al volante. En ese contexto, empezó a circular con fuerza en redes sociales la versión de que tomar mate mientras se maneja podía terminar en una multa, una idea que rápidamente generó dudas entre conductores. ¿Se puede o no se puede?

A pesar de los rumores, desde el Ministerio de Seguridad provincial aclararon que no existen sanciones específicas por tomar mate y que la normativa vigente no considera esa práctica como una falta en sí misma, sino que los controles siguen concentrados en maniobras peligrosas y en el incumplimiento de reglas básicas de tránsito.

Las multas de tránsito en la Provincia cuestan 8% más La letra chica de la Ley Provincial Mendocina La legislación de tránsito vigente en Mendoza exige que el conductor conserve el dominio total del vehículo durante la marcha. Esa obligación incluye el uso adecuado de las manos sobre el volante. Desde el ámbito oficial aclaran que no existe una prohibición expresa sobre tomar mate, beber agua o fumar, pero sí una infracción potencial si una conducta limita la capacidad de reacción o compromete la seguridad.

En ese marco, la recomendación es evitar acciones que puedan derivar en distracciones o pérdidas de control.

El alcance de la norma se interpreta a la luz de las estadísticas de siniestralidad y del esquema de sanciones vigente. Durante 2025, la provincia realizó más de 228 mil controles vehiculares y labró más de 107 mil actas, en su mayoría por infracciones vinculadas a maniobras riesgosas, falta de cinturón o conducción sin licencia.

Escala de sanciones vigente: Faltas leves : entre $30.000 y $50.000 , como circular sin luces bajas o estacionar en lugares prohibidos.

Faltas graves : entre $210.000 y $350.000 , por giros indebidos, adelantamientos peligrosos o cargas mal aseguradas.

Faltas gravísimas: entre $300.000 y $500.000, por conducir sin cinturón, sin licencia o bajo efectos del alcohol. Infracciones en concurso judicial: entre $450.000 y $750.000, cuando interviene la Justicia por hechos viales.

