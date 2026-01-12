La ANMAT retiró la habilitación al Correo Argentino para la distribución de medicamentos + Seguir en









La medida alcanza a la planta ubicada en Malvinas Argentinas y se fundamenta en la falta de dirección técnica, un requisito obligatorio para este tipo de actividades, según la normativa vigente

Correo Argentino pierde la autorización para reempaquetar y etiquetar medicamentos. Joan Lesta

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la baja de la habilitación otorgada al Correo Argentino para operar como “acondicionador secundario de especialidades medicinales exclusivamente para trazabilidad”, lo que implica que la empresa ya no podrá realizar tareas de reempaque, etiquetado ni preparación de lotes de medicamentos destinados a su distribución y seguimiento.

La decisión fue formalizada mediante la Disposición 12/2026, publicada en el Boletín Oficial, y recae sobre la planta logística y centro operativo ubicado en la localidad bonaerense de Malvinas Argentinas, donde se desarrollaban tareas vinculadas al manejo y distribución de productos medicinales.

Correo argentino.webp La ANMAT detectó falta de dirección técnica en la planta de Malvinas Argentinas. Medidas de ANMAT: restricciones al acondicionamiento secundario de medicamentos Según informó el organismo regulador, actualmente conducido por Luis Fontana, la medida responde a que la firma no cuenta con dirección técnica, una condición indispensable para este tipo de actividades. La situación fue detectada por la Dirección de Gestión de Información Técnica, en el marco del control del Registro de Inscripción de Establecimientos.

“La firma Correo Oficial de la República Argentina no cuenta con dirección técnica”, señala textualmente la disposición, que remarca que este incumplimiento infringe lo establecido por la Ley N° 16.463, que regula la producción, fraccionamiento, comercialización, depósito y distribución de medicamentos y productos de uso médico.

La resolución también cita el Decreto 150/92, que exige que los establecimientos dedicados a estas actividades funcionen bajo la dirección técnica de profesionales farmacéuticos, químicos u otros títulos habilitantes, de acuerdo con la naturaleza de los productos. En ese marco, el primer artículo de la disposición dispone la cancelación del Legajo N° 7512.

Correo Argentino Grupo Macri Quiebra Gabriela Boquín Socma La firma no podrá realizar tareas de acondicionamiento secundario de fármacos. Mariano Fuchila La decisión contó con la conformidad del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), dentro de su ámbito de competencia, y con la intervención de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la ANMAT. El organismo aclaró que, a partir de esta medida, la empresa no podrá realizar ninguna tarea vinculada al acondicionamiento secundario de medicamentos ya elaborados. Endurecimiento de controles: ANMAT retira habilitaciones de laboratorios y Correo Argentino La resolución se inscribe en una serie de medidas extraordinarias adoptadas por la ANMAT, dependiente del Ministerio de Salud, orientadas a reforzar el sistema de vigilancia sanitaria. En las últimas horas, el organismo también inhibió por completo las actividades de dos laboratorios y retiró la habilitación de otros ocho establecimientos, tras detectar irregularidades consideradas críticas. En ese marco, fueron suspendidas BIOTENK S.A. y LABORATORIOS SOLKOTAL S.A., luego de inspecciones realizadas por el INAME, que detectaron deficiencias graves en farmacovigilancia, gestión de calidad, recursos humanos, mantenimiento de equipos e infraestructura, además de incumplimientos en la documentación sanitaria obligatoria. En paralelo, la ANMAT dio de baja la habilitación de ocho laboratorios y droguerías por inactividad productiva y ausencia de responsables técnicos, infracciones que la normativa vigente considera causales de cancelación inmediata.