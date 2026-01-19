SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
19 de enero 2026 - 07:26

ANMAT prohibió la venta de un producto para el pelo por peligro para la salud

El organismo prohibió la venta y distribución de un producto capilar de venta masiva tras una investigación.

pelo lavado cabello shampoo acondicionador

La medida alcanza al producto “Blonde Curls – Moisturizing Silver Conditioner”, de la marca Curl Girl, que estaba disponible en el mercado sin datos esenciales de identificación, como número de lote y fecha de vencimiento, lo que impidió certificar su legitimidad ante las autoridades sanitarias.

Informate más
Disposición 28/2026 anmat prohibe acondicionador pelo

La ANMAT prohibió un acondicionador para el pelo: los motivos

La prohibición fue formalizada a través de la Disposición 28/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial, luego de una investigación que comenzó tras un reporte recibido por el área de Cosmetovigilancia de la ANMAT. Durante el proceso se constató que el producto se vendía con un rotulado que no cumplía con los requisitos obligatorios y que no coincidía con ningún cosmético debidamente inscripto en la base oficial del organismo.

Según la información oficial, en el envase figuraba el número de legajo de un laboratorio habilitado para elaborar productos cosméticos, pero su titular aseguró que no reconocía la unidad encontrada en el mercado y que toda su producción había sido identificada correctamente con lote y vencimiento.

caída del pelo

Además, durante la inspección se verificó que el único lote registrado contenía ingredientes expresamente prohibidos por la normativa vigente, como azul de metileno y violeta de genciana, sustancias vetadas para uso en cosméticos desde 2015.

La ANMAT había ordenado previamente el retiro inmediato del producto del mercado y, con la publicación de la disposición, amplió y formalizó la prohibición, que ahora incluye explícitamente la oferta en plataformas de venta en línea y prohíbe cualquier forma de publicidad o promoción del acondicionador.

El organismo explicó que la medida busca proteger a los usuarios, ya que frente a productos considerados ilegítimos no es posible garantizar condiciones mínimas de seguridad, calidad y eficacia.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias