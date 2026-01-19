ANMAT prohibió la venta de un producto para el pelo por peligro para la salud + Seguir en









El organismo prohibió la venta y distribución de un producto capilar de venta masiva tras una investigación.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso, la comercialización, la distribución y la publicidad en todo el país de un acondicionador para el cabello que presentaba irregularidades en su composición y rotulado, informó el organismo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La medida alcanza al producto “Blonde Curls – Moisturizing Silver Conditioner”, de la marca Curl Girl, que estaba disponible en el mercado sin datos esenciales de identificación, como número de lote y fecha de vencimiento, lo que impidió certificar su legitimidad ante las autoridades sanitarias.

Disposición 28/2026 anmat prohibe acondicionador pelo La ANMAT prohibió un acondicionador para el pelo: los motivos La prohibición fue formalizada a través de la Disposición 28/2026, publicada este lunes en el Boletín Oficial, luego de una investigación que comenzó tras un reporte recibido por el área de Cosmetovigilancia de la ANMAT. Durante el proceso se constató que el producto se vendía con un rotulado que no cumplía con los requisitos obligatorios y que no coincidía con ningún cosmético debidamente inscripto en la base oficial del organismo.

Según la información oficial, en el envase figuraba el número de legajo de un laboratorio habilitado para elaborar productos cosméticos, pero su titular aseguró que no reconocía la unidad encontrada en el mercado y que toda su producción había sido identificada correctamente con lote y vencimiento.

caída del pelo Además, durante la inspección se verificó que el único lote registrado contenía ingredientes expresamente prohibidos por la normativa vigente, como azul de metileno y violeta de genciana, sustancias vetadas para uso en cosméticos desde 2015.

La ANMAT había ordenado previamente el retiro inmediato del producto del mercado y, con la publicación de la disposición, amplió y formalizó la prohibición, que ahora incluye explícitamente la oferta en plataformas de venta en línea y prohíbe cualquier forma de publicidad o promoción del acondicionador. El organismo explicó que la medida busca proteger a los usuarios, ya que frente a productos considerados ilegítimos no es posible garantizar condiciones mínimas de seguridad, calidad y eficacia.

Temas Anmat