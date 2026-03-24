La autopista Dellepiane ya funciona en ambos sentidos luego de instalar nuevos puentes + Seguir en









Con trabajos intensivos y un operativo sin pausa, el corredor vial quedó nuevamente habilitado, marcando un avance central en la conectividad del sur porteño.

La autopista Dellepiane volvió a estar activa

Tras un fin de semana de tareas ininterrumpidas, la autopista Dellepiane fue reabierta al tránsito en su totalidad luego de completar obras de infraestructura que apuntan a optimizar la circulación y la seguridad vial. El operativo, coordinado por el Ministerio de Movilidad e Infraestructura junto a AUSA, se llevó adelante incluso bajo condiciones climáticas adversas.

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Entre los trabajos más relevantes se destaca la instalación de un nuevo puente sobre la calle Río Negro, con una estructura de 14 metros de ancho que incorpora cuatro carriles y sectores peatonales. Para su montaje se utilizaron vigas de gran porte, con un despliegue técnico que incluyó grúas de alta capacidad.

La autopista que vuelve a ser eje de conexión En paralelo, se avanzó en un puente ferroviario para la línea Belgrano Sur, clave para permitir futuras intervenciones debajo de la traza y mejorar la continuidad vial. Estas obras buscan resolver uno de los principales problemas de la zona: la interrupción de las colectoras, que afectaba la fluidez del tránsito.

autopista En paralelo, se avanzó en un puente ferroviario para la línea Belgrano Sur, clave para permitir futuras intervenciones debajo de la traza y mejorar la continuidad vial. El proyecto forma parte de un plan integral que apunta a transformar la traza en una “autopista parque”, con mejoras en accesos, nuevos carriles y mayor seguridad. Además, se prevé la incorporación de un corredor exclusivo para transporte público, que conectará con el sistema de Metrobus.

A esto se suma la construcción de espacios verdes, bicisendas y nuevas pasarelas peatonales, junto con obras hidráulicas en la cuenca Cildáñez para evitar anegamientos.

Con estas intervenciones, se busca beneficiar a miles de conductores y vecinos que utilizan diariamente este corredor estratégico de la Ciudad.