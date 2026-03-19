Una autopista clave de CABA estará cerrada durante el fin de semana XXL: los motivos y cuándo vuelve a abrir

Se trata de la Autopista Dellepiane, acceso clave de la Ciudad. Según explicó el GCBA, la clausura temporal será para avanzar en la renovación integral y modernización del corredor vial.

La autopista Dellepiane permanecerá cerrada - en ambos sentidos - durante el fin de semana largo . Así lo confirmó el Ministerio de Movilidad e Infraestructura de la Ciudad, que detalló que la medida está inscripta en el marco de "las obras de renovación integral y modernización".

En detalle, durante el fin de semana se buscará instalar un nuevo puente vehicular y peatonal sobre la calle Río Negro, que conectará ambos lados de la autopista. Además del tránsito vehicular, la obra afectará al tren Belgrano Sur, que sábado y domingo prestará servicio reducido entre Catán y Villa Madero.

En detalle, el gobierno de Jorge Macri afirmó que el tránsito que llegue por AU 25 de Mayo con destino a Ezeiza será desviado por AU Perito Moreno – Av. General Paz – Riccheri. Además, también se podrá evitar la autopista utilizando Av. Independencia – Alberdi – General Paz .

Por otro lado, en el sentido contrario (mano al centro), el corte será entre Av. General Paz y Av. Argentina. Los conductores podrán acceder a la autopista en las subidas de Av. Argentina o Av. Escalada para conectar con la AU 25 de mayo.

Para evitar el corte, el tránsito que venga por Riccheri mano al centro, será desviado hacia Av. General Paz, desde donde podrá optar por usar:

Av. 27 de Febrero - AU7 Cámpora (apto pesados).

Av. Roca (apto pesados).

Av. Alberdi – Bruix – Directorio / San Juan.

AU Perito Moreno.

Las obras en la autopista Dellepiane

Las restricciones previstas serán necesarias para instalar un nuevo puente vehicular y peatonal sobre la calle Río Negro, que cruzará la autopista y permitirá volver a vincular ambos lados de Dellepiane. La nueva estructura reemplazará al puente anterior, retirado en diciembre, ya que el rediseño vial de la traza exige ahora un paso más largo para permitir la circulación por debajo de las nuevas colectoras que se construyen en los laterales.

Los trabajos se enmarcan dentro del sistema integrado de movilidad urbana que impulsa el Ministerio de Infraestructura y Movilidad porteño, con el objetivo de transformar a Dellepiane en la primera Autopista Parque de la Ciudad. La intervención incluye una serie de obras a cargo de AUSA, pensadas para mejorar la circulación de los 200 mil vehículos que transitan diariamente por esa red, beneficiar de forma directa a 63 mil vecinos de la zona y reducir los tiempos de viaje de unos 15 mil usuarios de transporte público, según informaron desde el gobierno porteño.

WhatsApp Video 2026-03-19 at 11.30.39 AM El objetivo de transformar a Dellepiane en la primera Autopista Parque de la Ciudad. GCBA

Entre las tareas previstas también figura la refuncionalización de los ingresos y egresos, que serán reacondicionados para hacerlos más ágiles y seguros. A eso se sumará el recambio completo de las defensas laterales y la incorporación de amortiguadores de impacto.

Como parte del proyecto, en el centro de la autopista se construirá un corredor exclusivo para colectivos, con circulación en doble mano. Tendrá seis paradores centrales y estará separado del tránsito general mediante defensas de hormigón, una configuración que apunta a mejorar tanto la fluidez como la seguridad vial al evitar la convivencia entre autos y transporte público. El recorrido se extenderá desde Piedra Buena hasta su empalme con el Metrobús de la AU 25 de Mayo.

Durante este fin de semana, además, se avanzará con el montaje de un nuevo puente ferroviario para el tren Belgrano Sur sobre la colectora norte de la autopista. La obra busca generar la estructura necesaria para excavar por debajo un paso que permita dar continuidad a los dos carriles de esa traza.

Por estos trabajos, el sábado 21 y domingo 22 de marzo el servicio del ramal Sáenz-González Catán circulará de manera limitada entre Villa Madero y la terminal bonaerense, sin llegar a Dr. Sáenz.

El plan también contempla nuevas pasarelas elevadas, que permitirán acceder de forma segura a cada parador desde ambos extremos y, al mismo tiempo, conectar los laterales del futuro parque lineal. Estas estructuras contarán con señalización, nueva iluminación y rampas para garantizar la accesibilidad de personas con movilidad reducida, cochecitos de bebé y otros usuarios.

En paralelo, se avanza con la construcción de nuevos tramos de las colectoras Norte y Sur entre Piedra Buena y Rucci, con la intención de dar continuidad a recorridos que hoy se interrumpen a 600 metros de la avenida General Paz.

Hacia el final de la obra, el proyecto prevé además la creación de un parque lineal de 4 kilómetros, con canchas deportivas, pista de atletismo, juegos, postas aeróbicas y un corredor verde con senderos para caminar o correr y bicisendas.