"La educación superior funciona bien en la Argentina"

Fernando Semczuk (FS): Sí. Carlos Torrendell dejó en claro que una de las cosas que funcionan bien en la Argentina es la educación superior, por tal motivo no está dentro de las políticas de Estado no acompañar al sistema público universitario, eso le da un visto bueno a la educación superior en un país destrozado económicamente. Torrendell se comprometió a llevar adelante la bandera de protección de educación superior. En otro orden, en forma personal tuve una reunión con el Subsecretario de Políticas Universitarias que me dio la tranquilidad en cuanto a materia presupuestaria. Sabe del trabajo que estamos haciendo en la Universidad Nacional del Alto Uruguay (UNAU), de la falta de infraestructura. Le comenté que el 75 % de nuestra universidad funciona en espacios alquilados insumiéndonos mucha erogación. Quedó en claro, en la reunión que hay un compromiso para con el sistema público universitario, reconoció que hay muchas cosas para corregir del sistema educativo nacional

P: El presidente Milei planteó el arancelamiento universitario para estudiantes extranjeros, en realidad lo dejó a criterio de cada universidad. ¿Cuál es la postura del rector de la UNAU?

FS:. Quiero destacar la ley ómnibus que da la posibilidad del arancelamiento al estudiante extranjero. En el caso de la UNAU no tenemos gran influencia de estudiantes de otros países. En cuanto al arancelamiento o no, no es una decisión solamente mía; es decir que se definirá por Consejo Superior. Hay universidades que tienen un alto porcentaje de extranjeros en carreras puntuales. Creo que el arancelamiento, en dichos casos, podría ser una herramienta válida compensatoria.,

Balance positivo para la UNAU

P: ¿Qué balance educativo, universitario hace del 2023?

FS: Fue un año muy positivo para la (UNAU) con un crecimiento exponencial académico y extensionista con la relación que tenemos con la comunidad y eso lo vemos plasmado, por ejemplo, en nuestra escuela de oficios que ya tiene 70 egresados. En esta relación con la comunidad valoro mucho el tema cultural y, en este sentido hemos puesto en práctica el espacio cultural de teatro, con obras y clases de teatro y música para niños, proyección y debate de películas. Como universidad esto nos sirve para que la comunidad nos conozca aún más. La UNAU no está solamente para ofrecer educación formal sino también educación no formal. En otro orden todas las carreras que comenzaron en 2019, hoy tienen egresados. Esto significa que todas las carreras ya tienen profesionales y, esto es un gran logro para la UNAU. Reconozco que en lo económico fue un año complicado porque no estamos ajenos de la realidad económica argentina

P: Usted destacó la cantidad y calidad de egresado que ya tiene la UNAU no solo en la educación formal sino también en la escuela de oficios. ¿Tienen salida laboral inmediata?

FS: Todas nuestras carreras universitarias y de la escuela de oficios tienen muy buena salida laboral; por ejemplo, la licenciatura en instrumentador quirúrgico tiene pleno empleo en el norte de Corrientes y en todo Misiones. Esto demuestra que hay una muy buena aceptación de nuestros egresados en la comunidad

P: ¿Tienen previsto nuevas carreras universitarias para el 2024/25?

FS: Sí. Este año abrimos la licenciatura en Ciencias Ambientales. Tenemos que ver cómo se va dando el tema presupuestario y el acompañamiento de la Nación. Estamos trabajando en la puesta en funcionamiento de carreras modernas con pronta salida laboral. También estamos trabajando en lo que se refiere a infraestructura y, en este sentido estamos muy próximo que se nos adjudique una obra consistente en el módulo dos de infraestructura. Destaco que el Subsecretario de Políticas Universitarias me confirmó que todas las obras de infraestructura con financiamiento externo continuarán

P: La UNAU no es ajena a la realidad de las demás universidades que destina el 90 % del presupuesto en sueldos….

FS: El sistema universitario siempre tiene esa proporción de 90 a 10; de ese 90 % que va destinado a sueldos en su mayoría es para el personal docente y el 10 % restante es para funcionamiento. Como universidad nueva ubicada en el interior del interior donde tenemos mayores gastos deberíamos tener contemplado entre un 20 y un 25 % para funcionamiento e infraestructura, a veces se compensa con convocatorias extras, pero en el 2023 no hubo dinero extra, en ese sentido si se prorroga el presupuesto 2023 así como está nosotros estaremos para pagar el 40 % de nuestros gastos mensuales en enero. Hemos presentado desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) al secretario de educación de la Nación Horacio Torrendell, el presupuesto que el entonces Ministerio de Educación presentó en el Congreso y que no fue aprobado, más las paritarias de los últimos cuatro meses, si eso se contempla mensualmente a través del Ministerio de Capital Humano vamos a estar bien porque se contemplará el presupuesto 2023 más las paritarias de todo el año, lo que implica un 160 % de paritarias, el problema es que aún no se definió si será así.