EY premió a los emprendedores del año: el máximo ganador representará a la Argentina en Mónaco

El máximo reconocimiento -categoría Máster- fue para Federico Lauria, fundador y CEO de Dale Play. También hubo reconocimientos al trabajo social, ejecutivo, emergente, trayectoria, mujer destacada innovación, y otros.

La firma EY celebró una nueva edición del premio Entrepreneur of the Year Argentina 2026 , un reconocimiento que distingue a líderes empresariales por su capacidad de innovar, crecer y sostener sus proyectos en contextos desafiantes. El año pasado Guillermo Rauch , fundador y CEO de Vercel, ganó la categoría Master, mientras que Alejandro Bulgheroni y Horacio Marín recibieron distinciones.

Este año, el foco de la gala, realizada este 23 de abril en el salón Félix del Hotel Four Seasons , estuvo puesto en el talento emprendedor local y en su proyección global: el ganador de la categoría principal será quien represente al país en la instancia internacional de EY en el Principado de Mónaco.

En esta edición, el máximo reconocimiento -categoría Máster- fue para Federico Lauria , fundador y CEO de Dale Play. La compañía se consolidó en los últimos años como un actor relevante en la industria del entretenimiento, con producción de espectáculos y desarrollo de artistas de alcance internacional. El año pasado contabilizó más 420 recitales producidos , en más de 85 ciudades, y con más de 100 artistas , entre los que se destacan Duki, Bizarrap y Nicki Nicole.

Al agradecer, el productor y representante de Duki, Bizarrap y Nicki Nicole , envió un mensaje de unidad en el arte, y quizá los negocios y la política. “Hoy más que nunca la colaboración es tan necesaria, el bien común por sobre el bien individual. Que las diferencias no sean una dificultad, sino que nos unan y retroalimenten y nos ayuden a que la Argentina sea un país mucho mejor", afirmó.

Federico Lauria se posiciona como la cara visible del emprendedorismo argentino en el escenario global, en una competencia que no solo reconoce el éxito empresarial, sino también la capacidad de generar valor en entornos complejos.

En mayo, Lauria competirá en Mónaco frente a más de 50 emprendedores de todo el mundo por el título de EY World Entrepreneur Of the Year, en lo que representa una vidriera global para el ecosistema emprendedor argentino.

Durante la ceremonia, el Country Managing Partner de EY Argentina, Fernando Paci, destacó la continuidad del premio y el perfil de los galardonados: “Estamos muy orgullosos de seguir premiando, luego de 16 años consecutivos, a quienes, a pesar de los cambios constantes y de condiciones cada vez más complejas, continúan apostando con creatividad, pasión y constancia a construir un futuro mejor”.

“El espíritu emprendedor demuestra una vez más que lo único que no cambia es su permanente vocación de superación, incluso en condiciones adversas”, recalcó Paci.

Fernando Paci EY

El reconocimiento también alcanzó a otras categorías. En Emergente, el ganador fue Tomás Mindlin, al frente de tapi, una firma enfocada en soluciones tecnológicas financieras para facilitar pagos y transacciones.

En la categoría Social, el premio fue compartido por Juan Manuel de la Fuente (Fundación Pupi), Jorge De All (médico clínico internalista de la ONG Cuerpo & Alma) y Betiana Velaz (Fuerza Mujeres), en reconocimiento a su impacto comunitario.

image Los tres ganadores de la categoría social de EY, más Javier "Pupi" Zanetti, recién llegado al país, ex jugador del Inter de Milán y la Argentina.

Betiana Velaz, de Fuerza Mujeres, una ONG que genera capacitaciones y busca la reinserción laboral de mujeres mayores a 40 años, destacó el acompañamiento de los privados. "Es importante para nosotros, como organización social, que visualicen nuestras causas, así que agradecemos porque como las empresas también trabajamos para el crecimiento y para que también haya una sociedad más justa", afirmó al recibir la distinción. Para Velaz, es fundamental reconocer y valorar el talento de todas las personas, especialmente de las mujeres, independientemente de su edad. "Debemos cambiar la narrativa sobre el empleo y la experiencia, promoviendo una sociedad más justa que incluya a quienes desean contribuir", sostuvo.

De la Fuente agradeció al equipo de la Fundación Pupi y a los fundadores (Javier Zanetti y su esposa Paula) por 25 años de apoyo y crecimiento. "Hoy apoyamos a más de 2.000 personas diariamente, y este logro es gracias a todos ustedes. Los invito a seguir participando y a construir un futuro mejor para nuestros chicos", dijo el titular de la ONG, quien luego le dio la palabra al ex capitán de la Selección Argentina.

"La verdad que estoy muy feliz de estar acá. Recién llegado al país, llegué esta mañana, y ya empezar una noche así con este premio para nosotros tiene mucho valor. Como decía Juan, hace 25 años que nacimos, empezamos con pocos chicos, y hoy estamos trabajando por más de 2.000", reiteró el tercer jugador con más partidos en la historia de la Selección Argentina, hoy vicepresidente del Inter de Milán.

image Facundo Gómez Minujín, el CEO de J.P. Morgan Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay, ganó el premio EY en la categoría Ejecutivo.

En tanto, Facundo Gómez Minujín fue distinguido como Ejecutivo, El CEO de J.P. Morgan Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay estuvo acompañado por sus hijos y su madre, la artista internacional Marta Minujín, que también fue ovacionada durante la cena. "Estaba en la Patagonia cuando Fernando (Paci) me llamó para decirme del premio, y me alegré porque era la única buena noticia que escuchaba por esos días. Este premio es para todo mi equipo de Morgan", resumió Minujín.

El premio a la Trayectoria recayó en Eduardo Elsztain, referente histórico del mundo empresarial argentino. Elsztain estuvo acompañado en la mesa por su madre, una exdocente jubilada, a quien agradeció su incondicional apoyo. “Siempre creí que la riqueza de una sociedad es cuando el capital se mueve y la gente se pone en riesgo. No importa si ganan o pierden, lo importante es lo que aprendemos”, sostuvo Elsztain al referirse a los emprendedores. Además, antes de bajar del escenario también destacó el apoyo de su esposa a lo largo de su carrera.

La distinción a la Mujer Destacada fue para Leticia Fenoglio, por su aporte a la creación de valor y la inclusión desde su rol al frente de la empresa creadora del chocolate barilochense en rama, y en la nueva categoría Innovación se reconoció a Gabriela Renaudo, de Visa, que confirmó el mayor desembolso de la compañía para la región, tras la reciente compra de Prisma y Newpay para impulsar pagos digitales en Argentina (Banelco y PagoMisCuentas). Se calcula que esa operación se cerró por más de u$s1.500 millones.

image Leticia Fenoglio, CEO y Co-fundadora de Franuí - Rapanui, ganó por su aporte a la creación de valor.

La creadora de las marcas Rapanui y Franuí se mostró emocionada con un video de la historia familiar de la empresa, que hoy llega a 60 países con sus productos premium de chocolate, y destacó el acompañamiento de sus dos hijos, hermanos y su padre, presente en la gala, y antiguo líder de Fenoglio que le delegó la responsabilidad de gestionar una de las primeras chocolaterías de Bariloche, fundada por el abuelo de Leticia. "Es la primera vez que veo a mi abuelo en movimiento", reconoció ante el auditorio, tras ver un video en blanco y negro y una seguidilla de fotos familiares. "Esta empresa no deja de ser una empresa familiar", subrayó arriba del escenario, tras recibir el premio EY.

Al repasar su actividad empresarial, la "mujer destacada" por EY también recordó que en plena pandemia tuvo que tomar una de las decisiones más difíciles: expandirse. "Ahí fue cuando decidimos venir a Buenos Aires con nuestros locales, y fue un éxito. Hoy tenemos plantas de producción en Argentina y en Valencia, y seguimos en crecimiento", remarcó Leticia Fenoglio.

El jurado estuvo integrado por referentes de peso del ámbito empresario y económico, entre ellos Daniel Novegil, Gustavo Grobocopatel, Marcelo Mindlin, Hugo Sigman, Santiago Bilinkis y Miguel Kiguel, entre otros, quienes evaluaron a los candidatos en base a impacto, innovación y trayectoria.