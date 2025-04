La Iglesia envió un fuerte mensaje en el Jueves Santo: lavará pies de jubilados en todo el país

"Cuando se rompe el tejido social, es necesario integrarnos y no dejar a nadie afuera. El Padre no quiere que se pierda nadie, dice Jesús. Es bueno en esta Semana Santa encontrarnos con Dios, que hace posible lo que para los seres humanos es imposible. Desde el punto de vista cristiano, separados de Dios nada podemos hacer. Queremos rezar y comprometernos especialmente por los jubilados, por nuestros hermanos mayores. Ellos nos precedieron en el camino”, añaden.

ESTE JUEVES SANTO, EN LOS BARRIOS POPULARES Y VILLAS QUEREMOS LAVAR LOS PIES A ADULTOS MAYORES. Estamos muy preocupados y rezamos por los jubilados. Queremos reconocer su dignidad, que tengan medicamentos y todo lo que necesitan. Nos encontramos en tiempos de desencuentros y divisiones. Es fundamental caminar juntos, buscar unidad. Cuando se rompe el tejido social, es necesario integrarnos y no dejar a nadie afuera. El Padre no quiere que se pierda nadie, dice Jesús. Es bueno en esta Semana Santa encontrarnos con Dios, que hace posible lo que para los seres humanos es imposible. Desde el punto de vista cristiano, separados de Dios nada podemos hacer. Queremos rezar y comprometernos especialmente por los jubilados, por nuestros hermanos mayores. Ellos nos precedieron en el camino. Nos alientan las palabras de los Obispos de nuestro episcopado. Palpitamos con la reflexión del Cardenal Rossi, Arzobispo de Córdoba. Él había dicho que restringir los medicamentos gratis es una eutanasia encubierta. Chicos y grandes, ricos y pobres, enfermos y sanos, todos tenemos igual sagrada dignidad como hijas e hijos de Dios. También, como a Monseñor Colombo, Arzobispo de Mendoza, nos preocupan las medidas que aumentan la pobreza, así como la sobreactuación de la crueldad. Nos preocupa todo tipo de corrupción. También cuando el jubilado no percibe con justicia lo correspondiente a todo lo que trabajó. Con el Papa Francisco, aprendemos que la vejez es la sede de la sabiduría. En nuestros barrios populares y en tantos otros lugares, los adultos mayores cuentan a las nuevas generaciones historias que combaten el olvido de las buenas costumbres y transmiten tradiciones religiosas, culturales y familiares. Corresponde a los que estamos contarle a los que vienen cómo fueron quienes nos precedieron nuestros mayores. Queremos respetar a los que ya caminaron mucho y no maltratar sus vidas sagradas.