La Justicia ordenó la excarcelación de L-Gante

La medida fue tomada a pedido de la defensa del artista por el juez de Garantías Gabriel Castro pero el beneficio contempla la posibilidad que tanto la fiscalía como el particular damnificado la apelen, ya que tienen 48 horas para hacerlo.

Determinaron que tendrá que pagar 20 millones de pesos, presentarse una vez al mes ante el juzgado de garantías, no podrá salir del país sin autorización previa y no podrá ausentarse de su domicilio por más de 24 horas sin avisar al magistrado. Además, no puede acercarse a las víctimas ni tener ningún tipo de contacto con ellas. En caso de incumplir con alguna de estas condiciones, se podría retirar el beneficio de la excarcelación.

"La libertad dispuesta por medio del instituto aquí concedido no se hará efectiva hasta que el encartado Valenzuela se encuentre notificado del presente resolutorio, así como también se deposite en la sucursal bancaria la suma entendida y el presente auto quede firme directamente por no mediar recurso de apelación alguna, o bien, adquiera doble conforme", determinó la Justicia sobre la libertad del cantante de RKT.

Por fuera de las condiciones detalladas previamente, L-Gante podrá retomar su vida con normalidad.

El juez de Garantías la semana pasada modificó la calificación del delito por el que estaba imputado el músico, por lo tanto allanó el camino para concederla la excarcelación. "El panorama cambió totalmente. Quitaron de la calificación el agravante del uso de armas y quedaron los delitos como simples. Por eso, presentamos el pedido de excarcelación extraordinaria y nuestros fundamentos para que el juez la otorgue", había asegurado la semana pasada a Télam el abogado Merlo.

El letrado explicó que "la excarcelación puede ser bajo caución juratoria, es decir de palabra, constituyendo un domicilio, o subsidiariamente puede ser con el monitoreo electrónico, a través de una tobillera".

Cuál fue el hecho por el que se detuvo a L-Gante

En relación al denominado Hecho 1, que tuvo como víctima al denunciante Darío Gastón Torres, Valenzuela quedó imputado de "privación ilegítima de la libertad en concurso ideal con amenazas coactivas"; por el Hecho 2, con Rosa Passi de damnificada, se lo acusa por "privación ilegítima de la libertad simple en concurso ideal con amenazas simples", mientras que el Hecho 3 es la "tenencia simple de estupefacientes" por los 40 gramos de marihuana secuestrados en uno de los allanamientos.

Antes, los delitos estaban agravados "por el uso de armas y por perpetuarse contra un miembro del poder público".

El juez Castro ya había rechazado un cese de detención y una excarcelación ordinaria que había pedido en dos escritos distintos la primera defensa de L-Gante, pero le dio la oportunidad al nuevo abogado, Merlo, de presentar sus fundamentos para el análisis de una excarcelación del tipo "extraordinaria".

La denuncia que derivó en el arresto del cantante fue realizada el 27 de mayo último por Torres, vecino de la familia de Valenzuela, que reside en el barrio Bicentenario de General Rodríguez, en el oeste del conurbano.

Según las fuentes, la mañana de ese día, a la salida del local bailable "Río" ubicado en esa localidad, hubo un incidente con varios jóvenes integrantes de la denominada "La Mafilia", el grupo de amigos y músicos al que pertenece L-Gante.

Cuando Torres se retira del boliche para dirigirse a su casa, comenzó a recibir amenazas por parte de Valenzuela: "Te metiste con La Mafilia, te metiste con la 420, ya vas a ver lo que te va a pasar".

Luego de ese hecho, según la denuncia, integrantes de ese mismo grupo fueron hasta su casa y lo agredieron físicamente tanto a él como a su familia y luego pasó un BMW blanco conducido por Valenzuela, que bajó el vidrio, le apuntó con un arma y subió al auto a Torres. A los pocos metros, también fue interceptada y obligada a subir al mismo rodado una joven, vecina del músico, que había participado de la primera discusión con los amigos de L-Gante, según la denuncia.

Luego y siempre según los dichos del abogado denunciante, algunos integrantes de "La Mafilia" fueron demorados por la Policía y L-Gante regresó hacia donde estaba el móvil, bajó el vidrio y les dijo a los agentes: 'Largame a los pibes o a éste te lo mato'", en referencia a la víctima que estaba retenida dentro de su BMW.

En ese momento, de acuerdo a la denuncia, el cantante de la cumbia 420 llamó a otra persona al que identifica con un apodo y le dice: "Preparame el campito que a este perejil lo matamos ahí".

Torres permaneció 23 minutos cautivo, hasta que L-Gante recibió una llamada en la que le aseguraban que sus amigos habían sido liberados por la Policía y liberó a las víctimas. La denuncia fue corroborada luego por decenas de cámaras de seguridad, por la geolocalización de los teléfonos celulares y por la declaración de los policías, otros testigos y familiares de las víctimas.

Con la prueba reunida, la fiscalía solicitó la detención de Valenzuela ante el Juzgado de Garantías 2, quien convalidó el pedido y dispuso cuatro allanamientos el 6 de junio, uno de ellos en el sector 1 del country del Club Banco Provincia, donde finalmente el músico fue detenido.

En los procedimientos se secuestraron el auto BMW; cuatro réplicas de armas de fuego, dos de ellas tipo pistolas, las otras dos tipo fusil; cinco celulares iPhone y 40 gramos de marihuana.