Tahith Chong, el único jugador de Curazao nacido en su país que juega el Mundial 2026: su inédita historia

Entre 26 convocados, solo uno nació en la isla caribeña. Tahith Chong representa a Curazao en su primera Copa del Mundo tras formarse en Europa.

Tahith Chong es el único futbolista del plantel de Curazao nacido en la isla caribeña.

La selección de Curazao afronta el Mundial 2026 con una particularidad inédita que refuerza su condición de caso único en la historia del torneo: de los 26 futbolistas convocados , solo uno nació en el país caribeño. Ese jugador es Tahith Chong , formado en Europa y convertido en una de las caras más visibles del plantel en su debut mundialista.

La presencia de Tahith Chong destaca dentro de un plantel donde la mayoría de los futbolistas nació en los Países Bajos y representa a Curazao por vínculos familiares. En contraste, Chong es el único integrante del equipo que nació efectivamente en la isla, en la ciudad de Willemstad , capital del país.

Esta situación se explica por la relación política entre ambos territorios, ya que Curazao forma parte del Reino de los Países Bajos . Esa condición permite que jugadores nacidos en Europa puedan vestir la camiseta del seleccionado caribeño, lo que amplió la base de convocados para su primera participación mundialista.

La mayoría del plantel de Curazao está compuesto por jugadores nacidos en los Países Bajos.

En ese contexto, Chong se convirtió en una excepción dentro de una estructura mayoritariamente europea que hoy representa al país en el escenario más importante del fútbol.

De Willemstad al Manchester United

La historia de Chong comenzó en las calles de Willemstad, donde dio sus primeros pasos en el fútbol antes de mudarse a Europa. A los 10 años ingresó en las inferiores del Feyenoord, donde rápidamente se destacó por su velocidad y desequilibrio por las bandas.

Su proyección lo llevó a dar un salto clave a los 16 años, cuando fue incorporado por la academia del Manchester United, uno de los clubes más importantes del mundo. En Inglaterra ganó reconocimiento como juvenil y llegó a debutar en el primer equipo bajo la conducción de Ole Gunnar Solskjaer, generando grandes expectativas sobre su futuro.

Tahith Chong, El jugador pasó por clubes como Manchester United y distintos equipos del fútbol inglés y europeo.

Sin embargo, su carrera no logró una continuidad estable en Old Trafford y comenzó un recorrido por distintos equipos del fútbol europeo, entre ellos Werder Bremen, Brujas, Birmingham City, Luton Town y Sheffield United.

Un Mundial como oportunidad de reencuentro

El paso del tiempo lo encontró alternando etapas de mayor y menor protagonismo, pero siempre dentro del fútbol profesional europeo. En ese marco, el Mundial 2026 aparece como una oportunidad clave para recuperar visibilidad internacional y volver a posicionarse en la élite.

Durante años, Chong fue parte de las selecciones juveniles de los Países Bajos, con más de 40 partidos en categorías formativas. Sin embargo, su decisión final estuvo ligada a un vínculo emocional con su país de origen.

Tahith Chong, La historia de Chong refleja el vínculo entre Curazao y el Reino de los Países Bajos.

“La idea de jugar con Curazao siempre estuvo presente durante años porque es nuestro verdadero hogar”, explicó el futbolista en una entrevista con FIFA, al justificar su elección de representar al país caribeño.

El símbolo de una primera vez histórica

La presencia de Tahith Chong sintetiza la singularidad de Curazao en este Mundial. En una selección formada mayoritariamente por jugadores nacidos fuera de la isla, él es el único representante nacido en territorio curazoleño, lo que lo convierte en una figura simbólica dentro del plantel.

Mientras el equipo se prepara para disputar su primera Copa del Mundo, Chong aparece como un emblema de una historia inédita, en la que identidad, formación europea y raíces caribeñas se combinan en un mismo proyecto deportivo.