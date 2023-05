La Matanza: delincuentes amenazaron de muerte y robaron a periodistas de LN+ y C5N

Por su parte, Jonathan Kott también fue arrojado al piso e inevitablemente dejó de enfocar. La cámara siguió mirando hacia el asfalto y fue en ese momento cuando aparecieron en vivo las piernas tatuadas de los agresores y la pistola.

Las agresiones no paraban: “Qué hacen filmándome. Qué venís a grabarme acá... gato”, seguía el delincuente empuñando el arma.

También a C5N

Previo al ataque a los colegas de LN+, periodistas de C5N también sufrieron agresiones y el robo de sus celulares.

Antes de atacar a Damonte y Kott, los agresores amenazaron con armas al equipo periodístico de C5N y les robaron los celulares.

"Fue una situación bastante tensa. Llegamos a lo que sería una de las entradas a Las Antenas para hacer la cobertura de lo ocurrido anoche, cuando sucedió otro nuevo tiroteo en una nueva guerra narco en ese barrio. Los colegas estaban trabajando en vivo en ese momento, y estacionamos a unos metros de ellos, sobre Almirante Brown", recordó el movilero Alí Mohamed.

Y agregó: "Llegaron dos pibes y lo primero que nos dicen es 'no filmen, váyanse de acá porque los vamos a matar a tiros'. Y nos decían que le digamos al colega que estaba en vivo (por los trabajadores de La Nación) que baje la cámara. Después, le abren la puerta del auto al camarógrafo -mencionado como Sergio- que todavía se encontraba en el interior porque estaba recién estacionado. Desenfundan una pistola nueve milímetros y la martillan. La cargan, digamos. Le apuntan al camarógrafo y me apuntan a mi".

revólver La Matanza.webp

"Creo que el robo de los celulares tenía más que ver con un acto de amedrentamiento que con el robo en sí. Lo que querían era que nos vayamos de ese lugar. Fue un momento realmente muy tenso porque se los veía como decididos a todo. Era bastante impredecible la situación. No sabíamos si iban a disparar, si sólo nos estaban echando o si nos iban a robar más cosas", explicó.

"Cuando estos delincuentes se alejan unos metros de nosotros para insistirle al canal colega que se vaya, el camarógrafo llega a cerrar la puerta del auto. Vimos cuando los acostaron en el piso y los pisotearon. En ese momento logramos salir del lugar dando marcha atrás, por la calle Pagola. Lo primero que atinamos a hacer fue llamar al 911, a la Policía, para ver si podía asistir a los colegas que quedaron en el lugar. Todo duró unos pocos segundos", completó.

Sobre el final, Ignacio Damonte, periodista de LN+, señaló: “En ese momento, me pasó la vida. Me quedé quieto. No quería moverme porque pensaba en la posibilidad de que cualquier gesto pudiera provocar que el agresor disparara. Escuché la voz de una mujer. Me pareció que se trataba de la misma vecina que minutos antes había visto salir del barrio”.

“Nos vamos. No es seguro estar acá”. concluyó Damonte ante el pedido de la vecina para que se quedaran.

Vale precisar que el motivo de la concurrencia de los medios al lugar fue porque los vecinos difundieron videos con tiroteos entre los habitantes del barrio y los narcos que integran la banda de Chaki Chan. Asimismo, en esas imágenes se registraron detenciones de jóvenes que, según los vecinos, no pertenecen al grupo narco.