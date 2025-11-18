La NASA divulgará material nunca visto del cometa 3I/ATLAS: cómo será la transmisión y dónde podrá verse

Se trata de un extraño cuerpo celeste que desató especulaciones e inquietudes de todo tipo. Es el tercer objeto interestelar que ingresó al sistema solar luego de proceder desde otro lugar de la Vía Láctea.

La NASA exhibirá por primera vez imágenes exclusivas del cometa 3I/ATLAS el próximo miércoles. Se trata de un cuerpo celeste cuya aparición desató especulaciones de todo tipo debido a su origen externo al sistema solar y a conjeturas que lo vincularon con tecnología extraterrestre .

Las fotografías provienen de distintas misiones que lograron captarlo en los últimos meses. Desde la agencia espacial recordaron que el 3I/ATLAS fue identificado el 1 de julio por el observatorio ATLAS, perteneciente al Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides .

Se trata del tercer objeto interestelar que ingresó al sistema solar después de proceder desde otra zona de la Vía Láctea .

La NASA aclaró que “aunque no supone ninguna amenaza para la Tierra y no se acercará a menos de 273 millones de kilómetros de nuestro planeta, el cometa pasó a menos de 30 millones de kilómetros de Marte a principios de octubre ”.

El creciente interés se potenció debido a las interpretaciones del astrónomo Avi Loeb , quien planteó la posibilidad de que el cuerpo no fuera un simple cometa, sino una estructura artificial . Para responder a las dudas que tomaron relevancia pública, la NASA convocó una conferencia especial.

La transmisión podrá seguirse por la web de la agencia, su aplicación oficial, su canal de YouTube y también a través de Amazon Prime.

Quiénes encabezarán la presentación

Durante la exposición participarán figuras centrales del organismo: Amit Kshatriya, administrador asociado de la NASA; Nicky Fox, administradora asociada de Misiones Científicas; Shawn Domagal-Goldman, director interino de la División de Astrofísica; y Tom Statler, responsable científico del área de cuerpos pequeños del sistema solar.

La agencia remarcó que “recursos de misiones científicas de la NASA proporcionan a Estados Unidos la capacidad única de observar a 3I/ATLAS prácticamente durante todo el tiempo que permanecerá en nuestra vecindad celeste y estudiar, con instrumentos científicos complementarios y desde diferentes direcciones, cómo se comporta el cometa".

"Estos instrumentos incluyen tanto naves espaciales en todo el sistema solar como observatorios terrestres”, especificó.

El recorrido cronológico del objeto

3 de noviembre de 2025: paso a 97 millones de kilómetros de Venus .

25 de noviembre de 2025: visible para la misión Juice de la ESA rumbo a Júpiter .

19 de diciembre de 2025: máxima aproximación a la Tierra , a 267 millones de kilómetros.

16 de marzo de 2026: distancia mínima respecto de Júpiter, a 54 millones de kilómetros, momento en que la sonda Juno podría registrarlo y buscar indicios tecnológicos.

¿Se podrá observar desde la Tierra?

El 3I/ATLAS brinda una oportunidad excepcional para estudiar la naturaleza de los cuerpos interestelares. Los primeros informes confirmaron la presencia de concentraciones inusuales de dióxido de carbono y níquel, elementos que permiten comparar este objeto con los cometas típicos del sistema solar y reconstruir las condiciones de la nube molecular que lo originó hace más de siete mil millones de años.

Con la aproximación al perihelio se espera detectar nuevas moléculas y verificar si aumenta la emisión de materiales como el hierro, hasta ahora poco visible.

Aunque su trayectoria lo mantendrá a una distancia de seguridad, equivalente a 1,8 veces la separación entre la Tierra y el Sol, su paso ofrecerá la posibilidad de evaluar el desempeño de los sistemas actuales de rastreo astronómico.

Tras su paso más cercano, el cometa se ocultará hasta noviembre, cuando regresará al cielo matutino atravesando Virgo y Leo.

El 3 de noviembre volverá a aproximarse a Venus, y posteriormente será seguido por la misión Juice. El 19 de diciembre, ya en su punto más próximo a la Tierra, podrá observarse mediante telescopios de gran apertura.