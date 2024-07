La NASA reveló información sobre los astronautas varados en el espacio

Cuando se dio a conocer la noticia de que Williams y Wilmore no podían regresar a la Tierra debido a problemas con la nave, ambos decidieron realizar una serie de transmisiones en vivo desde la EEI para mostrar los trabajos y arreglos relacionados a la solución de problemas como fugas de helio y apagado de los propulsores.

starliner boeing.png Los astronautas Williams y Wilmore se prepararon para estar en el espacio durante 8 días, lo que iba a durar la misión.

Según Steve Stich, gerente del Programa de Tripulación Comercial de la NASA, no creen que Starliner no podrá traer de vuelta a los astronautas, aunque "realmente queremos trabajar con el resto de los datos" que tienen disponibles. Por su parte, Mark Nappi, vicepresidente del Programa de Tripulación Comercial de Boeing, brindó una conferencia de prensa y aseguró que los astronautas "no están atrapados".