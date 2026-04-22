La NASA avanza con su plan para volver a la Luna: qué se sabe de las próximas misiones Artemis

La agencia espacial busca consolidar una presencia sostenida en el satélite y avanzar hacia futuras misiones a Marte.

La NASA avanza con su programa lunar, tras el éxito de Artemis II y ya proyecta nuevas misiones con humanos en la Luna.

La NASA continúa dando pasos clave en su plan de exploración espacial tras el éxito de la misión Artemis II , que marcó el regreso de astronautas a la órbita lunar después de más de 50 años . La agencia confirmó que este hito es solo el inicio de una estrategia más amplia que busca establecer una presencia sostenida en la Luna y preparar futuras misiones tripuladas a Marte .

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Según autoridades del organismo, el programa Artemis no se limita a misiones aisladas, sino que forma parte de una hoja de ruta a largo plazo. En ese contexto, ya se proyectan nuevas misiones con objetivos más ambiciosos, incluyendo el regreso de humanos a la superficie lunar en los próximos años.

La misión Artemis II se lanzó el 1 de abril de 2026 y llevó a cuatro astronautas en un viaje de 10 días alrededor de la Luna, convirtiéndose en la primera misión tripulada de este tipo desde 1972. El vuelo no incluyó un alunizaje, pero permitió probar sistemas clave para futuras operaciones en el espacio profundo.

El regreso exitoso de la nave Orión y su tripulación fue considerado un punto de inflexión para la exploración espacial. No solo demostró que la tecnología está lista, sino que también validó procedimientos que serán fundamentales para las próximas etapas del programa.

La misión alcanzó un récord histórico al convertirse en el vuelo tripulado más lejano de la Tierra , superando incluso a las misiones del programa Apolo.

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Cuáles son las próximas misiones a la Luna

Tras Artemis II, la NASA ya trabaja en las siguientes etapas del programa. El objetivo inmediato es avanzar con Artemis III, una misión que buscará probar sistemas de aterrizaje humano en la Luna y que podría concretarse hacia 2027.

Luego, Artemis IV apunta directamente a un nuevo alunizaje, con una fecha estimada cercana a 2028. Esta misión sería clave para iniciar una presencia más estable en el satélite natural, con infraestructura que permita estadías más prolongadas.

La agencia también avanza en el desarrollo del cohete SLS (Space Launch System) y otros componentes necesarios para sostener estas misiones en el tiempo, incluyendo módulos habitables y sistemas de soporte vital.

NASA Luna

El programa Artemis tiene una meta clara: establecer una base permanente en la Luna que funcione como plataforma para futuras misiones más lejanas, especialmente a Marte.

Para lograrlo, la NASA evalúa nuevas tecnologías, como el uso de energía nuclear en la superficie lunar. Este tipo de sistemas permitiría garantizar suministro energético constante, algo fundamental para misiones de larga duración.

El plan incluye una mayor colaboración con empresas privadas y agencias internacionales, lo que marca un cambio respecto a programas anteriores como Apolo. Esta estrategia busca acelerar el desarrollo tecnológico y reducir costos.

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La NASA y la competencia global

El avance de la NASA también se da en un contexto de creciente competencia internacional. Otros países, como China, tienen programas activos para llegar a la Luna en la próxima década, lo que agrega presión para acelerar los tiempos.

En ese marco, autoridades de la agencia estadounidense señalaron que el programa Artemis debe entenderse como una “carrera de relevos”, en la que cada misión construye sobre la anterior para alcanzar objetivos cada vez más complejos.

El regreso a la Luna ya no es solo un logro, sino parte de una estrategia geopolítica y científica más amplia. Con Artemis II como punto de partida, la NASA busca abrir una nueva era en la exploración espacial, con la mirada puesta no solo en el satélite terrestre, sino también en Marte.