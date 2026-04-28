El cometa 31/ATLAS inunda el espacio con agua suficiente para llenar 70 piscinas olímpicas diarias

El hallazgo permite analizar los elementos de formación planetaria en estrellas ajenas al sistema solar, abriendo la puerta al estudio de mundos potencialmente mucho más antiguos que el Sol.

El descubrimiento fue realizado por la misión Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE) de la Agencia Espacial Europea (ESA).

La misión JUICE de la Agencia Espacial Europea ( ESA ), que actualmente viaja hacia Júpiter, captó un fenómeno asombroso: el cometa 3I/ATLAS está expulsando vapor de agua a un ritmo de 70 piscinas olímpicas por día . Este evento ofrece a los científicos una ventana privilegiada para analizar los materiales básicos que formaron sistemas planetarios lejanos, algunos de los cuales podrían ser mucho más antiguos que nuestro propio Sol.

En noviembre de 2025, la misión capturó datos del cometa 3I/ATLAS, un raro visitante interestelar, empleando los sensores MAJIS y JANUS. El encuentro con la radiación solar desencadenó la sublimación de su núcleo helado , un fenómeno característico de los cometas donde el material sólido pasa al estado gaseoso sin pasar por el líquido . Esta liberación de material se intensificó a medida que el objeto ganaba proximidad a nuestra estrella.

Dicho fenómeno es el responsable de la formación de la cola del cometa . Las mediciones del instrumento MAJIS revelaron la presencia de vapor de agua y dióxido de carbono , sustancias clasificadas como volátiles debido a su baja temperatura de evaporación, detectadas aquí mediante sus emisiones en el espectro infrarrojo.

“Las detecciones repetidas de vapor de agua y dióxido de carbono por MAJIS indican que los hielos volátiles enterrados bajo la superficie fueron liberados activamente al espacio poco después del paso por el perihelio”, expresó Giuseppe Piccioni , del Instituto Nacional de Astrofísica.

“Con los datos recopilados, estimamos una salida desde el núcleo del cometa de aproximadamente dos toneladas por segundo, lo que equivale a unas 70 piscinas olímpicas de vapor de agua expulsadas al espacio cada día. Los datos de MAJIS nos permitirán comprender mejor la actividad de este cometa tras su paso más cercano al Sol, así como las propiedades físicas y químicas de materiales formados alrededor de otra estrella hace miles de millones de años”, agregó.

Estas observaciones de JUICE ocurriendo poco después de que el cometa fuera detectado el 1 de julio de 2025. Pese a que las emisiones eran casi imperceptibles y el tiempo de observación muy corto, la misión logró rescatar datos valiosos que terminaron de llegar a nuestro planeta en febrero de 2026.

“Esperamos mucho tiempo, pero realmente valió la pena”, dijo Pasquale Palumbo, investigador del INAF y responsable principal del instrumento JANUS.

“Las imágenes obtenidas revelan por primera vez la intensa actividad del cometa cerca del perihelio. 3I/ATLAS mostró una coma extendida, una cola y diversas estructuras como rayos, chorros y filamentos. Estos datos nos permitirán estudiar su evolución y comportamiento en distintos periodos de tiempo. Estamos muy satisfechos con el rendimiento de JANUS, que además anticipa lo que podrá hacer cuando opere alrededor de Júpiter y sus lunas heladas”, añadió.