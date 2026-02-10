La NASA rastrea un asteroide que podría chocar contra la Luna y ser visible desde la Tierra

Aunque la probabilidad permanece baja, los astrónomos analizan la posible colisión entre el esteroide y nuestro satélite.

Un asteroide clasificado como 2024 YR4 , de más de 60 metros de diámetro, se mantiene bajo observación científica, debido a la probabilidad de que colisione con la Luna el 22 de diciembre de 2032 . Aunque el riesgo directo para nuestro planeta fue descartado, la posibilidad del impacto lunar sigue abierta mientras se refinan las observaciones.

El objeto fue detectado a fines de 2024 y llamó la atención de astrónomos cuando inicialmente se barajó la posibilidad de impacto con la Tierra. Posteriormente, el análisis de seguimiento descartó riesgo para nuestro planeta, pero el foco se desplazó hacia un posible choque con el satélite.

El asteroide 2024 YR4 es un cuerpo cercano a la Tierra que mide aproximadamente entre 60 y 100 metros de ancho y viaja a miles de kilómetros por hora. Fue descubierto en enero de 2025 por ATLAS , un sistema de detección de asteroides financiado por la NASA .

La trayectoria de 2024 YR4 fue monitoreada con telescopios terrestres y espaciales, incluido el James Webb Space Telescope (JWST), y se calcula con miles de simulaciones que contemplan la influencia de gravedad de la Tierra, la Luna y otros cuerpos celestes.

Según las estimaciones más recientes, existe alrededor de un 4,3% de probabilidades de que el asteroide termine impactando la superficie lunar en esa fecha prevista a fines de 2032, aunque estas cifras pueden cambiar a medida que se desarrollen nuevas investigaciones.

Si efectivamente ocurre, los cálculos indican que el asteroide podría liberar una gran cantidad de energía al impactar, creando un cráter y expulsando material lunar al espacio. Los efectos exactos dependen de la velocidad y el ángulo de impacto.

¿Será visible desde la Tierra? Lo que dicen los expertos sobre el destello lunar

Si el asteroide choca contra la Luna, los científicos estiman que el impacto podría generar un destello de luz que en algunos casos sería visible desde la Tierra con telescopios o incluso a simple vista si se da en la cara iluminada del satélite.

Algunos astrónomos han sugerido que el brillo del impacto podría alcanzar niveles comparables a los de objetos destacados en el cielo nocturno y que el material expulsado podría causar resplandores secundarios o lluvias de meteoritos observables desde la Tierra en los días siguientes. No obstante, la visibilidad depende de dónde ocurra exactamente el impacto. Si se produce en el lado de la Luna que mira hacia la Tierra y durante la noche, el destello sería mucho más fácil de observar que si ocurre en la cara opuesta o de día.

Efectos de una colisión gigantesca: ¿Cómo cambiaría la cara de la Luna?

Un impacto de un objeto de este tamaño podría crear un cráter de varios kilómetros de diámetro en la superficie lunar. Los impactos de rocas espaciales han marcado la geografía de la Luna durante miles de millones de años; uno nuevo seguiría ese patrón, dejando marcas.

Además, la explosión podría expulsar fragmentos de roca y polvo que quedarían en órbita o, en algunos casos, podrían dirigirse hacia la Tierra como pequeños meteoritos, aunque las partículas más grandes se desintegrarían en la atmósfera antes de alcanzar la superficie terrestre.

Más allá del espectáculo visual, un impacto de esta magnitud ofrecería a los científicos una oportunidad única para estudiar en tiempo real los procesos asociados con choques de asteroides en cuerpos sin atmósfera, mejorando la comprensión sobre dinámicas planetarias.