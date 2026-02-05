Una gran mancha solar desata decenas de erupciones + Seguir en









La actividad en la región solar 4366 llama la atención de los expertos, por lo que influyó en el retraso del lanzamiento de la misión lunar Artemis II.

Dado a la sorprendente y última erupción, los especialistas siguen atentos a la evolución de la actividad solar, especialmente por su impacto en misiones espaciales.

Un grupo de manchas solares, que crece rápidamente en la superficie del Sol, está generando una gran actividad en la región 4366, actualmente orientada hacia la Tierra. Allí, se produjo decenas de erupciones, donde una de las últimas, emitida el 4 de febrero, provocó un corte temporal de las comunicaciones por radio en partes del sur de Europa y África occidental. La situación activó alertas de clima espacial y también influyó en el retraso del lanzamiento de la misión lunar Artemis II.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

"Los cortes de señal de radio son fenómenos que ocurren normalmente en estas circunstancias y no suelen tener consecuencias significativas porque son bien conocidos y están bien monitoreados", declaró a ANSA Mauro Messerotti, profesor de Meteorología Espacial de la Universidad de Trieste.

Esta última erupción estuvo acompañada de una eyección de masa coronal, o CME, desencadenando una tormenta geomagnética de clase G1 muy débil. "Para producir una CME, se requiere una configuración magnética específica, que la región 4366 evidentemente no posee, pero eso no significa que no pueda desarrollar una en los próximos días", explicó Messerotti.

La nueva zona de actividad, en la región 4366, comenzó a formarse el 30 de enero y “ha crecido rápidamente”, explicó Shawn Dahl, coordinador de servicios del Space Weather Prediction Center, que depende del Servicio Meteorológico Nacional de EEUU.

A su vez, de acuerdo al profesor de la Universidad de L'Aquila y experto en meteorología espacial, Mirko Piersanti, "la región activa 4366 presenta una complejidad casi comparable a la que causó el Evento Carrington, la mayor tormenta geomagnética jamás observada, registrada en septiembre de 1859".

Cómo se generan las manchas solares, según la NASA Según la NASA, las manchas solares son áreas que se ven oscuras en la superficie del Sol porque están más “frías” que el resto, aunque siguen alcanzando los 3,500°C. Se forman debido a que campos magnéticos muy potentes impiden que el calor interno llegue a la superficie, creando estas zonas de intensa actividad magnética. Cuando esas líneas de campo magnético se enredan o cruzan, provocan erupciones solares, que son explosiones repentinas de energía y radiación. Dado a la sorprendente y última erupción, los especialistas siguen atentos a la evolución de la actividad solar, especialmente por su impacto en misiones espaciales.

Temas Sol

Tierra

NASA