Tres gobernadores acordaron potenciar obras hídricas para hacer frente a la llegada del "Súper Niño"

Los mandatarios de Chaco, Santa Fe y Santiago del Estero se reunieron en Resistencia. Firmaron junto al Consejo Federal de Inversiones un convenio para desarrollar obras hídricas ante la inminente llegada del fenómeno climático.

Los gobernadores Leandro Zdero (Chaco), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Elías Suárez (Santiago del Estero) firmaron este jueves en Resistencia un acuerdo para potenciar obras hídricas con el objetivo de reforzar la coordinación conjunta y anticiparse a los posibles impactos de un fenómeno climático extremo conocido como el Súper Niño, cuya llegada se espera para el segundo bimestre de este año.

El entendimiento fue rubricado en la Casa de Gobierno chaqueña y contó con el patrocinio del Consejo Federal de Inversiones (CFI), que estuvo representado a través de su secretario general, Ignacio Lamothe .

El documento establece que las tres provincias impulsarán acciones conjuntas para fortalecer, actualizar y monitorear el Plan Director mediante asistencias técnicas, programas e instrumentos de gestión destinados a mejorar la gobernanza de la región y optimizar las herramientas de planificación hídrica.

Asimismo, se conformará un equipo técnico permanente encargado de coordinar, articular y supervisar las acciones previstas, con el objetivo de garantizar el cumplimiento del acuerdo y facilitar la implementación de los distintos mecanismos de asistencia que se definan en el marco del convenio.

"El Plan Director de la Región Hídrica de los Bajos Submeridionales fue elaborado desde 2021 a pedido de las tres provincias, con la asistencia técnica del CFI. Se trata del primer abordaje integrado y regional de un territorio históricamente afectado por inundaciones y sequías recurrentes", indicaron desde el CFI.

Al respecto, Maximiliano Pullaro destacó que los Bajos Submeridionales abarcan “entre ocho y nueve millones de hectáreas fundamentales para mejorar la productividad, pero también la calidad de vida de quienes habitan esta región”, y valoró que “lo más importante es que existe un plan articulado entre las tres provincias y el CFI. Esa continuidad lo convierte en una verdadera política de Estado”.

Dijo, a la vez, que “además de pensar en infraestructura para fortalecer nuestro sistema productivo y recuperar hectáreas, es fundamental estar atentos a las posibles precipitaciones extraordinarias que podrían registrarse este año”.

“El fenómeno puede darse o no, pero debemos estar preparados. Tenemos que trabajar de manera conjunta y articulada para reducir al máximo su impacto”, añadió. Y agregó: “El objetivo es seguir desarrollando el plan hídrico para esta región, pero también monitorear permanentemente el manejo del agua ante un posible Súper Niño”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/maxipullaro/status/2070194333463044452&partner=&hide_thread=false En #Chaco, avanzamos con una agenda en común para coordinar y fortalecer el manejo del riesgo hídrico en la región de los Bajos Submeridionales.



Junto a los gobernadores @LeandroZdero de Chaco, @EliasSuarezSDE de Santiago del Estero y @CFI_Argentina, firmamos un convenio marco… pic.twitter.com/V76i1Y0SQ9 — Maximiliano Pullaro (@maxipullaro) June 25, 2026

Asimismo, el gobernador santafesino reclamó mayor participación del Estado nacional: “Hay obras que las provincias podemos afrontar, pero otras requieren financiación nacional. Necesitamos que desde el centralismo porteño miren más al interior productivo, porque los Bajos Submeridionales podrían incorporar una enorme superficie al sistema productivo argentino con la infraestructura adecuada”.

Por su parte, el gobernador de Chaco, Leandro Zdero, recordó que en 2020 las tres provincias comenzaron un trabajo conjunto para estudiar el comportamiento de las cuencas, los recursos hídricos, las obras de infraestructura y la dimensión ambiental de la región. “A ese abordaje de mediano y largo plazo hoy debemos sumar una respuesta inmediata frente al escenario que plantea el posible Súper Niño”, afirmó.

A su turno, el gobernador de Santiago del Estero, Elías Suárez, señaló que “tenemos la responsabilidad compartida de planificar políticas públicas de corto, mediano y largo plazo que permitan un manejo adecuado de una región con características muy particulares”.

Finalmente, el secretario general del CFI, Ignacio Lamothe, destacó que “estamos ante una cuenca compleja que exige este nivel de integración. Tres provincias pensando juntas los conflictos, los desafíos y las oportunidades permiten avanzar hacia un manejo más inteligente, eficiente y anticipado del recurso hídrico”.

"Las provincias argentinas pueden ser protagonistas en la gestión sostenible del agua, un recurso fundamental para una era atravesada por los desafíos del cambio climático", indicaron desde el Consejo.

A la par, indicaron que el Plan busca cumplir con el rol fundacional del CFI: "Ser un organismo que promueva el desarrollo sostenible de las provincias argentinas, con la mirada puesta en el futuro y priorizando el cuidado del ambiente y la integración regional. El desafío es seguir profundizando este trabajo de cooperación interprovincial que hoy vemos en esta mesa.”

El Convenio Marco constituye un Equipo Técnico integrado por referentes del CFI y de cada provincia, con funciones de coordinación, monitoreo y priorización de acciones. El organismo tendrá a su cargo articular la implementación de las medidas del Plan de manera coordinada y complementaria entre las jurisdicciones.