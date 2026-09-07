La provincia de Buenos Aires aumentó las becas de cinco programas sociales y fijó nuevos montos

La medida alcanza a los esquemas de becas de Organizar Comunidad, Protección Integral a Personas en Situación de Calle, Unidades de Desarrollo Infantil, Servicio Alimentario Escolar y ENVIÓN. El incremento rige de manera retroactiva desde julio y contempla nuevos valores para agosto.

El Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires , a cargo de Andrés Larroque , oficializó mediante la Resolución 1852, publicada este lunes en el Boletín Oficial bonaerense, un nuevo incremento para los montos de las becas correspondientes a cinco programas que funcionan bajo su órbita.

La medida alcanza a las categorías Administrativo/a, Profesional y Coordinación de los programas Organizar Comunidad , Protección Integral a Personas en Situación de Calle , Unidades de Desarrollo Infantil (UDI) , Servicio Alimentario Escolar (SAE) y Programa de Responsabilidad Social Compartida ENVIÓN .

De acuerdo con la resolución, desde el 1° de julio de 2026, con carácter retroactivo , el monto de la beca quedó establecido en $833.688 para la categoría Administrativo/a, $961.947 para Profesional y $1.090.208 para Coordinación .

A partir del 1° de agosto , en tanto, los valores se elevaron a $849.570 para Administrativo/a, $980.272 para Profesional y $1.110.976 para la categoría Coordinación .

El Gobierno bonaerense explicó que el pedido de actualización fue realizado por la Subsecretaría de Políticas Sociales y la Subsecretaría de Organización Comunitaria , que señalaron la necesidad de contar con voluntarios y voluntarias para atender las demandas vinculadas con la ejecución cotidiana de los programas.

La resolución recuerda que los esquemas de becas fueron establecidos a partir del Decreto 606/2021, que aprobó el Reglamento de Becas del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad y la correspondiente Declaración Jurada para los becarios.

La última actualización había sido dispuesta en abril de este año. En esa oportunidad, se habían fijado desde febrero montos de $739.381 para Administrativo/a, $853.131 para Profesional y $1.014.550 para Coordinación. Desde abril, los valores habían pasado a $794.064, $916.227 y $1.038.392, respectivamente.

Con la nueva actualización, el monto correspondiente a la categoría Administrativo/a pasó de $794.064 en abril a $849.570 en agosto, mientras que la beca para Profesionales pasó de $916.227 a $980.272. Para la categoría Coordinación, el valor se incrementó desde los $1.038.392 fijados en abril hasta los $1.110.976 establecidos para agosto.

Cuánto destina la Provincia para financiar las becas

La resolución también establece las partidas presupuestarias que serán utilizadas para afrontar el gasto derivado de la actualización. En total, la medida contempla más de $3.144 millones.

Una de las partidas asignadas alcanza los $1.737.953.340,99, mientras que otra asciende a $1.406.111.117,30. Ambas se encuentran contempladas dentro del Presupuesto General del Ejercicio 2026, aprobado por la Ley 15.557.

Para avanzar con la actualización también intervinieron distintas áreas del Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires, entre ellas la Dirección Provincial de Presupuesto Público, la Subsecretaría de Hacienda, la Dirección Provincial de Economía Laboral del Sector Público y la Subsecretaría de Coordinación Económica y Estadística.

La medida contó además con las intervenciones de la Asesoría General de Gobierno, la Contaduría General de la Provincia y la Fiscalía de Estado, según consta en los considerandos de la resolución.