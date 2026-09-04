El PJ bonaerense, en modo 2027: suma más de 25 mil preafiliaciones y bajó el promedio de edad del padrón

La campaña de afiliación digital, a cargo del secretario general del partido, Mariano Cascallares, recibió mayor cantidad de solicitudes en Almirante Brown, Escobar, General Pueyrredón, La Matanza, Florencio Varela y La Plata. En paralelo, el sello despliega un ciclo de capacitaciones a cargo de Julio Alak.

El Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires acumuló más de 25.000 preafiliaciones desde que lanzó, en junio pasado, su campaña de afiliación digital. Así lo confirmaron a Ámbito fuentes del partido, que además precisaron que Almirante Brown, Escobar, General Pueyrredón, La Matanza, Florencio Varela y La Plata son los distritos que recibieron mayor cantidad de solicitudes.

La campaña se sostiene en dos niveles de trabajo: los PJ locales de cada municipio y los gremios (como UPCN y CGT regonales, entre otros). Para completar el trámite, quienes se preafiliaron a través de la web deben acercarse con su DNI a la sede partidaria de su distrito. En ese marco, se realizaron reuniones específicas sobre afiliación en Florencio Varela, San Miguel del Monte, La Plata y Pellegrini, y la próxima actividad está prevista en Mar Chiquita (Quinta Sección electoral).

Este viernes, el gobernador Axel Kicillof estará en Saavedra, donde se reunirá con los presidentes de los PJ de todos los distritos de la Sexta Sección, también en el marco de la campaña de afiliaciones.

Uno de los datos que más destacan desde el partido es el rejuvenecimiento del padrón . Según los números a los que accedió Ámbito, el promedio de edad general de los afiliados al PJ bonaerense antes del lanzamiento de la campaña era de 60 años ; entre los 25.000 preafiliados incorporados desde junio, ese promedio bajó a 40 .

Consultado por Ámbito sobre ese dato, el secretario general del PJ bonaerense, Mariano Cascallares , explicó: "El promedio de edad general de los afiliados al partido en toda la provincia antes de la campaña iniciada en mayo pasado era de 60 años, y el promedio de edad de los pre afiliados es de 40, con lo cual estamos muy conformes ya que se sumaron una gran cantidad de jóvenes con ganas y vocación de participar. De los nuevos preafiliados el 75% son menores a 45 años ".

Sobre los objetivos de la iniciativa, Cascallares apuntó que no pasa por una meta cuantitativa: "No se trata de una cuestión numérica a la que aspiramos llegar. Es importante entender que el objetivo político es que la campaña no sea un trámite administrativo sino una herramienta de reorganización del partido", dijo.

El dirigente detalló que la decisión se sostiene en seis ejes: abrir el partido a quienes quieren sumarse, simplificar y modernizar la afiliación, actualizar y fortalecer el padrón, organizar territorialmente a la militancia en cada barrio, construir una comunidad con comunicación y formación permanente, y promover un partido "fuerte, democrático y participativo" para los desafíos de la provincia y del país.

"No estamos construyendo un padrón más grande; estamos fortaleciendo la representatividad del peronismo y preparando la fuerza política que necesita la provincia de Buenos Aires para volver a impulsar un gran proyecto nacional. Porque el futuro no se espera: se organiza. Y el peronismo, cuando se organiza junto a su pueblo, vuelve a abrir el camino de la esperanza", agregó Cascallares, quien citó además una frase de Kicillof: "La fuerza para transformar la realidad nace de la organización y la participación del pueblo. El futuro no se espera: se construye con trabajo, organización y solidaridad".

Las capacitaciones

En paralelo a la campaña de afiliación, el PJ bonaerense despliega un ciclo de capacitaciones a cargo del intendente de La Plata y secretario de Formación Política del partido, Julio Alak. La semana próxima, el 9 de septiembre, la actividad tendrá lugar en Olavarría junto al exministro de Trabajo Carlos Tomada, y el 14 de septiembre continuará en Baradero con la participación del exministro de Ciencia Roberto Salvarezza.

El ciclo se enmarca en el curso "Presente y futuro de la Argentina en un mundo en transformación", organizado por el Instituto de Capacitación Política (ICP) del PJ bonaerense, que reúne a cerca de 20.000 inscriptos de todo el país y del exterior. Antes de ayer, Alak presentó una nueva clase del programa en San Nicolás, junto al presidente del PJ local, Sebastián Vignoles, con la exposición del economista Roberto Feletti sobre el programa económico del Gobierno nacional.

Con la mira puesta en las elecciones de 2027, Alak no ahorró definiciones políticas. "Es importante tenerlos presentes en este curso para que se haga realidad la aspiración de la mayoría del pueblo argentino, que el peronismo vuelva a gobernar en 2027", sostuvo el jefe comunal platense. Y remarcó la hoja de ruta partidaria hacia ese objetivo: "Venimos sosteniendo que hay que trabajar en tres ejes para que dentro de 13 meses volvamos a ser gobierno: la formación política, la unidad y la democracia interna. Esa es la soberanía política del pueblo".

Entre afiliados que se suman por la app y militantes que se forman en el aula virtual, el peronismo bonaerense construye, ladrillo a ladrillo, la estructura con la que aspira a plantarle cara a Javier Milei en las urnas. La cuenta regresiva para 2027, en el PJ, ya empezó a tomarse lista.