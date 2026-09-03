Licencia de conducir en Provincia de Buenos Aires: cuáles son las infracciones que pueden dejarte sin manejar

La licencia de conducir puede quedar suspendida en la Provincia de Buenos Aires, cuando un conductor acumula infracciones que implican la pérdida de los puntos asignados por el sistema de scoring. La normativa bonaerense contempla un esquema de 20 puntos iniciales , que se descuentan a partir de las resoluciones firmes dictadas por las autoridades que juzgan las faltas de tránsito.

No todas las multas generan automáticamente una suspensión . La inhabilitación aparece cuando el conductor llega a cero puntos o cuando una infracción tiene prevista esta sanción puntual. El sistema también contempla períodos diferentes, según la cantidad de veces que una persona pierde la totalidad del puntaje.

El scoring funciona sobre las infracciones que tienen una resolución firme . Es decir, una multa todavía en trámite no implica que se descuenten los puntos de la licencia. Una vez que la sanción queda firme, la autoridad correspondiente aplica la quita establecida para esa conducta. Las faltas que pueden comprometer especialmente la licencia son las vinculadas con alcohol al volante, exceso de velocidad, conducción temeraria y otras infracciones graves de seguridad vial .

En el caso del alcohol, la normativa provincial contempla la inhabilitación como sanción conjunta con la multa cuando se conduce con una concentración de alcohol en sangre superior a la permitida. La Provincia mantiene el régimen de Alcohol Cero , por lo que manejar después de consumir alcohol puede derivar en sanciones que afectan directamente la posibilidad de seguir manejando.

La reincidencia también modifica el escenario. El manual oficial de la Provincia considera reincidente a quien comete una nueva falta después de haber recibido una sanción dentro de determinados períodos: hasta un año para faltas leves y hasta dos años para faltas graves. En estos casos, las sanciones pueden agravarse y la inhabilitación se aplica frente a la reiteración de faltas graves.

Cómo funciona el scoring y cuándo te pueden inhabilitar

El sistema de scoring parte de 20 puntos para cada titular de una Licencia Nacional de Conducir. La Provincia de Buenos Aires adhirió a este esquema y estableció que los puntos se pierden en función de las infracciones que quedan firmes. Cuando una persona pierde por primera vez los 20 puntos, queda inhabilitada para manejar durante 60 días. Si vuelve a llegar a cero por segunda vez, la suspensión pasa a ser de 120 días. Una tercera pérdida total del puntaje genera una inhabilitación de 180 días.

A partir de la cuarta vez, el período se duplica sucesivamente. De esta manera, la sanción se vuelve más extensa cuanto mayor es la reiteración de conductas que llevan al conductor a perder todo su crédito de puntos. Pero el sistema también contempla la recuperación del puntaje. Una vez cumplida la inhabilitación, el conductor puede restablecer su licencia y recuperar los puntos mediante cursos de seguridad vial. Estos tienen una instancia de evaluación y buscan que la persona revise las conductas que llevaron a la pérdida del puntaje.

Para quienes tienen menos de 20 puntos pero todavía no llegaron a cero, existe otra alternativa. Si pasan dos años sin nuevas infracciones, pueden recuperar el total del puntaje. Esto hace que el sistema no se limite al pago de una multa. Una infracción puede tener consecuencias económicas, administrativas y también afectar la posibilidad de conservar la habilitación para conducir.

Qué pasa si te retienen la licencia en un control

En la Provincia existen situaciones en las que los agentes pueden retener el registro y entregar al conductor una boleta de citación. Esa boleta puede inhabilitar al conductor para manejar por un plazo máximo de 30 días corridos, que se cuentan desde la fecha en que fue confeccionada. Durante ese período, la persona debe presentarse ante el Juzgado Administrativo de Infracciones de Tránsito Provincial correspondiente y regularizar la situación que originó la retención.

Si el conductor no se presenta dentro de los 90 días corridos desde la confección de la boleta, la licencia retenida puede ser destruida y la habilitación para conducir caduca. Las citaciones y retenciones de licencia requieren turno web para asisitir a los juzgados provinciales.

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Cómo consultar si tenés infracciones y puntos descontados

Antes de renovar la licencia o hacer trámites, conviene revisar el estado de los antecedentes de tránsito. La Provincia dispone de la plataforma InfraccionesBA, donde se pueden consultar las infracciones asociadas al documento o al dominio del vehículo. El sistema permite visualizar las actas, descargar los cupones y hacer el pago.

Además, desde agosto de 2026 funciona un asistente virtual de InfraccionesBA que permite consultar las faltas con el DNI o la patente. También posibilita acceder al acta original y descargar el cupón de pago desde una computadora o celular. Es importante tener en cuenta que pagar una multa no siempre actualiza el sistema en el momento. La acreditación puede demorar aproximadamente 72 horas.