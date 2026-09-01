Una joven fue atacada con ácido y su familia hizo un pedido desesperado: "Necesitamos saber quién fue" + Agregar ámbito en









La víctima tiene 25 años y se desconoce el móvil de la agresión. Tiene un 90% de probabilidad de perder la vista y sus pulmones.

Agustina tiene 25 años y se desconoce el móvil del ataque. agusrodriguez777_

Una joven identificada como Agustina Soledad Rodríguez fue atacada con ácido en la puerta de su casa, en el partido de Tres de Febrero, provincia de Buenos Aires. Tras el hecho, permanece internada en terapia intensiva mientras su familia hizo un pedido desesperado: el de encontrar al culpable.

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De acuerdo con el relato publicado por Jazmín, hermana de la víctima, todo ocurrió cuando alguien golpeó la ventana de la vivienda con la excusa de traer "un pedido a nombre de Agustina". Al abrir fue atacada por una persona no identificada, con una sustancia que era ácido.





Según su hermana, la sustancia le cayó en el rostro, pecho y brazos, comprometiéndole un 32% de su cuerpo: "Tiene 90% de probabilidad de perder la vista y sus pulmones, dejándola en terapia intensiva corriendo riesgo su vida", advirtió Jazmín.

Una joven fue atacada con ácido y su familia pide identificar al responsable La víctima tiene 25 años y una hija de 3 "que la está esperando en su casa", advirtió su hermana quien agregó: "Agustina es una chica trabajadora que tenía su emprendimiento como manicurista y que se dedicaba a estar con su hija en su casa ,Agus trabajaba en su casa y con su hija al lado para poder salir adelante".

Ahora, la familia de Agustina busca conocer quién estuvo detrás de la agresión y de momento la persona que la atacó no fue identificada. “Por favor, necesitamos saber quién fue, necesitamos Justicia”, escribió Jazmín.

View this post on Instagram El atacante sigue prófugo Fuentes de la investigación confirmaron a TN que el hombre escapó mientras personal de la Policía Bonaerense realizó un relevamiento en la zona. Uno de los principales interrogantes de la investigación es el móvil del ataque y si el agresor conocía previamente a Agustina. La causa quedó a cargo de la fiscal Diana Mayko, titular de la UFI N° 7 del Departamento Judicial San Martín. Por el momento, el expediente fue caratulado como “lesiones graves”.