Aumentan las multas de tránsito en CABA y Provincia de Buenos Aires: el valor de las infracciones más comunes

El valor de las multas se calcula con Unidades Fijas, que tienen distintos montos y períodos de actualización en CABA y la Provincia.

Las multas de tránsito volvieron a aumentar en septiembre en la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires, aunque los incrementos fueron diferentes en cada jurisdicción . Mientras que el distrito bonaerense actualizó el valor de su Unidad Fija (UF) para el bimestre septiembre-octubre, CABA aplicó desde este miércoles un nuevo valor semestral.

En la Provincia , la UF pasó de $2.271 a $2.281 , lo que representa una suba del 0,44%. En la Ciudad , aumentó de $949,99 a $1.173,08 , un salto del 23,5%. La diferencia responde al mecanismo de actualización que aplica cada distrito, cambio que impacta directamente sobre el costo de las infracciones . En ambos casos, las multas no tienen un precio único en pesos, sino que se calculan multiplicando la cantidad de Unidades Fijas correspondiente a cada falta por el valor vigente.

En territorio bonaerense, la Unidad Fija quedó establecida en $2.281 para septiembre y octubre de 2026. El valor equivale al precio de un litro de nafta de mayor octanaje en la estación de referencia del Automóvil Club Argentino y se modifica cada dos meses.

Con este nuevo importe, manejar sin seguro o estacionar en un lugar prohibido tiene una sanción de entre 50 y 100 UF, equivalente a $114.050 y $228.100. La misma escala se aplica a circular sin patente . El uso del celular mientras se conduce contempla entre 100 y 200 UF. La multa puede ubicarse entre $228.100 y $456.200.

Una de las sanciones más conocidas es cruzar un semáforo en rojo . En la Provincia, la normativa establece entre 100 y 500 UF, por lo que el monto puede ir desde $228.100 hasta $1.140.500 . La misma escala puede aplicarse a infracciones relacionadas con la documentación obligatoria y el uso del cinturón de seguridad o casco. El exceso de velocidad tiene una escala todavía mayor: entre 150 y 1.000 UF. Con el valor vigente desde septiembre, representa una multa de $342.150 a $2.281.000.

También pueden alcanzar el máximo de $2.281.000 las infracciones más graves vinculadas con la conducción bajo los efectos del alcohol o estupefacientes, circular en contramano o por la banquina y transitar con la Verificación Técnica Vehicular (VTV) vencida.

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Cuánto salen las infracciones en CABA desde septiembre

La Ciudad usa otro esquema. La Unidad Fija se actualiza de manera semestral y equivale al precio de medio litro de nafta de mayor octanaje, según la normativa porteña. Desde el 2 de septiembre, el valor pasó a $1.173,08. El salto fue considerable frente a los $949,99 que rigieron desde marzo.

Entre las faltas más frecuentes aparece el uso del celular mientras se maneja. Con una sanción de 200 UF, ahora representa $234.616. Cruzar un semáforo en rojo tiene una escala de 300 a 1.500 UF. Con el nuevo valor, la multa queda entre $351.924 y $1.759.620. El estacionamiento en rampas para personas con discapacidad o en espacios reservados también contempla sanciones desde 300 UF. El piso pasa a ser de $351.924.

Pero la infracción más cara está relacionada con el exceso extremo de velocidad. Circular a más de 140 kilómetros por hora puede implicar una sanción de entre 400 y 4.000 UF. Con la nueva unidad, el rango va desde $469.232 hasta $4.692.320. El valor máximo representa casi $900.000 más que durante el período anterior. El régimen porteño también contempla otras infracciones con montos elevados, como las vinculadas con alcoholemia, semáforos, exceso de velocidad y determinadas conductas relacionadas con la documentación o la patente.

Por qué las multas aumentaron distinto en cada jurisdicción

La diferencia entre ambos incrementos se explica principalmente por la frecuencia de actualización. La Provincia revisa la Unidad Fija cada dos meses, mientras que CABA lo hace cada seis. También hay que considerar que no existe un porcentaje único para todas las multas del Área Metropolitana.

Una infracción en CABA se calcula con la UF porteña, mientras que una registrada en territorio bonaerense utiliza la correspondiente a la Provincia. Por eso, un conductor que circula habitualmente entre ambos distritos puede encontrarse con aumentos muy diferentes en sus deudas, incluso cuando las infracciones sean similares.

Cómo consultar si tenés multas pendientes

Los conductores pueden revisar si tienen infracciones registradas antes de hacer distintos trámites vinculados con el vehículo o la licencia. En la Provincia de Buenos Aires, el sistema InfraccionesBA permite consultar las actas y acceder a información relacionada con los juzgados y las formas de resolución. En CABA, la consulta se realiza mediante el sistema oficial de infracciones y scoring.

El conductor puede ingresar el DNI o el dominio del vehículo y verificar si existen actas pendientes. Si no aparecen infracciones vigentes, el sistema permite descargar el libre deuda. La consulta se vuelve importante después de una actualización de la Unidad Fija, porque una deuda expresada originalmente en pesos puede cambiar cuando se aplica el nuevo valor de referencia.