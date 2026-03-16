La provincia de Buenos Aires aumentó las becas de programas sociales

La resolución publicada en el Boletín Oficial bonaerense fija nuevos montos para los programas Envión, SAE, UDI, Organizar Comunidad y asistencia a personas en situación de calle, con actualizaciones retroactivas desde diciembre de 2025.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires aprobó un aumento en los montos de las becas destinadas a distintos programas sociales que dependen del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad que conduce Andrés "Cuervo" Larroque.

La medida quedó establecida mediante la Resolución N° 416 , publicada este lunes en el Boletín Oficial bonaerense , y alcanza a los esquemas de becarios que trabajan en los programas Organizar Comunidad , Protección Integral a Personas en Situación de Calle , Unidades de Desarrollo Infantil (UDI) , Servicio Alimentario Escolar (SAE) y el Programa de Responsabilidad Social Compartida Envión .

Se trata de políticas sociales orientadas a acercar servicios del Estado a los barrios, asistir a personas sin vivienda, sostener espacios comunitarios para la infancia, garantizar alimentación en escuelas públicas y promover la inclusión social de jóvenes de sectores vulnerables .

Según la normativa, el incremento responde a la necesidad de sostener la participación de voluntarios y voluntarias que trabajan en la implementación cotidiana de esas políticas sociales .

La resolución establece nuevos valores para las becas según la categoría del becario, con una actualización retroactiva al 1° de diciembre de 2025 y otra a partir del 1° de enero de 2026 .

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Desde diciembre de 2025, los montos quedaron fijados en $714.591 para la categoría administrativo, $824.529 para profesionales y $934.466 para coordinación. En tanto, desde enero de 2026 los valores pasan a $728.741 para administrativos, $840.855 para profesionales y $952.970 para coordinación.

La iniciativa se inscribe dentro del Reglamento de Becas del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, establecido por el Decreto 606/2021, que regula el funcionamiento de los esquemas de becarios que participan en programas sociales provinciales.

El expediente que dio origen a la medida incluyó intervenciones de distintas áreas del Estado bonaerense, entre ellas la Subsecretaría de Políticas Sociales, la Subsecretaría de Organización Comunitaria, la Subsecretaría Técnica, Administrativa y Legal y organismos del Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires.

La resolución establece que el gasto que demandará la actualización de los montos será financiado con partidas previstas en el Presupuesto General 2026 de la provincia de Buenos Aires (Ley N° 15.557). El total asignado para cubrir los incrementos supera los $4.998 millones, según la nomenclatura presupuestaria detallada en la medida.