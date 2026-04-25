La cumbre de La Libertad Avanza en Suipacha fijó su próximo objetivo: "Lo que viene es ganar la Provincia de Buenos Aires" + Seguir en









Más de 1.500 dirigentes se congregaron en la localidad del norte bonaerense, a donde asistieron Karina Milei, Diego Santilli y Sebastián Pareja.

La conducción libertaria ya comienza a diseñar la estrategia electoral bonaerense.

El lanzamiento de un programa de formación política fue el mecanismo que congregó en la modesta Suipacha -una localidad de 12.000 habitantes- a dirigentes de La Libertad Avanza de los 135 partidos de la provincia de Buenos Aires, distrito en donde el partido busca llegar competitivo a las elecciones gubernamentales del 2027 como impulso para su proyección nacional.

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Los 1.500 representantes libertarios fueron parte del marco de la inauguración de la Escuela de Formación, Debate y Análisis Político (EFDAP), cuya jornada contó con disertaciones de legisladores bonaerenses y diputados nacionales. El cierre del encuentro estuvo a cargo de la presidenta del partido a nivel nacional, Karina Milei, el titular de La Libertad Avanza en la provincia, Sebastián Pareja, y el ministro del Interior, Diego Santilli. Todas las intervenciones estuvieron atravesadas por el diseño de la estrategia política, comunicación y organización territorial, junto con la presentación de equipos técnicos y programas de formación municipal.

En ese sentido, la pretensión del oficialismo nacional es continuar el camino ascendente en el distrito más habitado del país, desde su candidatura del 2023 (representada por Carolina Píparo, que alcanzó el 24,59% de los votos) a la del 2025 (en donde logró el 33,78% en las locales de septiembre y 41,45% en las nacionales de octubre).

Karina Milei provincia de Buenos Aires Karina Milei cerró una jornada de discusión política que inició a las 9 de la mañana.

Cumbre de La Libertad Avanza en Suipacha "Hay un objetivo claro: consolidar este camino, ganar la Provincia de Buenos Aires y asegurar la continuidad del rumbo que empezó Javier Milei”, señaló Karina Milei. A su turno, Santilli consideró que "lo que viene es ganar la Provincia de Buenos Aires. Tenemos el desafío de transformar una provincia profundamente productiva, pero con un gobierno provincial que la ha llevado al abandono y la decadencia". "Estamos construyendo una alternativa de gobierno amplia que bajo la conducción de La Libertad Avanza esté en condiciones de conducir la Provincia y sus 135 municipios", agregó Pareja.

A mediados de este mes, el tablero violeta de la provincia de Buenos Aires se sacudió con el desplazamiento de Agustín Romo de la presidencial del bloque de Diputados bonaerense. La jugada fue digitada por la Casa Rosada. En su lugar, asumió Juanes Osaba, dirigente platense y armador político que responde directamente a Pareja. El cambio se formalizará en la próxima sesión ordinaria, prevista para mediados de mayo. La movida incluye una salida negociada para Romo: pasará a ocupar la vicepresidencia de la Cámara baja, cargo que hasta ahora estaba en manos de Osaba. De este modo, se concreta un intercambio de roles dentro de la estructura legislativa.