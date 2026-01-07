La provincia de Buenos Aires autorizó la implementación del Plan Nacional de Alfabetización para 2025 + Seguir en









La medida habilita la puesta en marcha del Fondo programa Red de alfabetización en territorio bonaerense y encomienda su ejecución a la Subsecretaría de Educación.

La Dirección general de cultura y educación de la provincia de Buenos Aires autorizó la implementación del Plan Nacional de Alfabetización – Fondo programa N° 40 Red de Alfabetización para el ejercicio 2025, a través de la Resolución de firma conjunta N° 6605-DGCYE-2025, publicada este miércoles en el Boletín Oficial bonaerense.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La decisión se enmarca en el Compromiso Federal por la Alfabetización, firmado el 28 de mayo de 2024 en el Consejo Federal de Educación, y suscripto por las 24 jurisdicciones del país, con el objetivo de revertir los problemas de alfabetización en los primeros años de la escolaridad.

Según datos difundidos por el Ministerio de Educación de la Nación, el 46% de los estudiantes de tercer grado no alcanza el nivel mínimo de comprensión lectora, lo que constituye uno de los principales desafíos del sistema educativo argentino. En ese contexto, desde Nación y en articulación con las provincias se asumió el compromiso de trabajar de manera coordinada y sostenida para que todos los chicos puedan aprender a leer y escribir.

El programa bonaerense se financia a través del Fondo programa N° 40 – Red de alfabetización, creado por la Secretaría de Educación del Ministerio de capital humano, y forma parte del Plan nacional de alfabetización, aprobado por el Consejo Federal de Educación mediante la Resolución N° 471/24.

La resolución provincial aclara que los objetivos, acciones y la metodología de ejecución del plan se encuentran detallados en un anexo, aprobado junto con la norma, y dispone que la Subsecretaría de educación será la encargada de llevar adelante las acciones necesarias para su implementación.

Según lo dispuesto, la Subsecretaría de Educación será la encargada de llevar adelante las acciones necesarias para la implementación del programa, mientras que la Subsecretaría de Administración y Recursos Humanos deberá establecer los procedimientos administrativos, realizar las adecuaciones presupuestarias y rendir cuenta de los gastos derivados de su ejecución. La resolución también prevé que, en caso de ser necesaria la contratación de personal específico a término, esta se realizará conforme a lo establecido en el Estatuto del Docente y en las condiciones definidas para los programas nacionales ya autorizados. La medida fue avalada por el Consejo General de Cultura y Educación y refrendada por las autoridades del organismo educativo provincial.