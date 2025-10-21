La provincia de Buenos Aires lanzó una "maratón quirúrgica" para mil operaciones de vesícula







Se trata de una medida con el fin de reducir la lista de espera y prevenir emergencias. Alcanzará a 38 hospitales provinciales.

La medida aplica para 38 hospitales provinciales y durará hasta el 24 de octubre.

La Provincia de Buenos Aires inició ayer una “maratón quirúrgica” con el objetivo de realizar 1.000 cirugías de vesícula en cinco días. La medida beneficiará a pacientes en 38 hospitales públicos provinciales.

El gobierno provincial informó que esta acción, comenzada este lunes 20 de octubre y que finalizada el viernes 24 de octubre, busca reducir la lista de espera quirúrgica, que afecta actualmente a 10.000 bonaerenses que requieren este tipo de intervención.

Un vocero de la provincia señaló a Infobae que la "maratón" se planificó durante los últimos tres meses. Y descartó que mantenga relación con la campaña electoral con vistas a los comicios de este domingo.

La iniciativa, aseguró el Ministerio de Salud bonaerense, busca dar respuesta a una de las principales causas de ingreso a las guardias hospitalarias en la provincia y a disminuir la probabilidad del desarrollo de complicaciones potencialmente graves.

Por la medida, los hospitales implicados extenderán sus horarios quirúrgicos ya que funcionarán en el turno vespertino para optimizar los recursos hospitalarios y mejorar el acceso a la salud. Durante el año pasado, en los hospitales públicos provinciales se realizaron 168.000 cirugías, cifra que asciende a 332.000 si se consideran también los municipales, según datos del Gobierno bonaerense.





