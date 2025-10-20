Alerta por brote de coqueluche en Tierra del Fuego: despliegan una campaña de vacunación masiva







Las autoridades provinciales confirmaron 58 casos y priorizan la inmunización de recién nacidos, docentes y personal de salud para contener el brote.

Las autoridades de Ushuaia confirmaron 58 casos y monitorean la propagación de la tos convulsa.

Las autoridades sanitarias de Tierra del Fuego confirmaron 58 casos de tos convulsa (también llamada coqueluche) en Ushuaia y desplegaron un operativo especial de vacunación para contener el brote. El esquema prioriza a recién nacidos, personal docente y de salud, e incluye refuerzos y medidas de seguimiento para reducir la transmisión de la enfermedad en la capital fueguina.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El brote de tos convulsa, causado por la bacteria Bordetella pertussis, comenzó en julio y afecta principalmente a adultos y niños de entre 5 y 9 años. La infección se transmite al toser o estornudar y suele iniciar con un catarro que progresa a ataques de tos seca y persistente.

Según voceros del Ministerio de Salud de Tierra del Fuego, “la mayoría de los chicos tiene su esquema completo” y los contagios reportados hasta ahora no presentan formas graves ni alta demanda de internación.

tipos-de-tos-card_image La bacteria Bordetella pertussis se propaga al toser o estornudar y provoca ataques de tos seca y persistente. Frenadol

Operativo especial de vacunación El plan implementado abarca jardines maternales y establecimientos de nivel inicial, donde se vacuna al personal docente y no docente en contacto directo con los niños. Además, se aplica un esquema acelerado para recién nacidos, garantizando que reciban las tres dosis iniciales del calendario a los tres meses y medio, en lugar de los cuatro, y dos refuerzos posteriores a los seis meses y a los cinco años o ingreso escolar.

“El último caso notificado tiene fecha de inicio de síntomas el 3 de octubre y, por el momento, se lograron identificar tres cadenas de transmisión”, indicaron desde el Ministerio de Salud de la Nación, que colabora con asistencia técnica, monitoreo epidemiológico y provisión de insumos para profilaxis. vacuna covid (1).jpg Se prioriza la inmunización de recién nacidos, docentes y personal sanitario para frenar la transmisión del brote. Refuerzos para personal docente y sanitario Dado que las cadenas de transmisión se originaron en establecimientos educativos, se reforzó la vacunación en los docentes de nivel inicial con una dosis de refuerzo a quienes no la hayan recibido en los últimos diez años. Asimismo, se vacunó al personal de salud con refuerzo a los diez años (o a los cinco si atienden a menores de 12 meses), según detalló el Ministerio de Salud nacional.