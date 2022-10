La Tablada: se desató un impactante incendio en una fábrica y hay peligro de derrumbre

La empresa afectada se ubica entre las calles Chiclana y Catriel. Por la magnitud del fuego, debieron ser evacuadas las viviendas aledañas.

En diálogo con TN, una vecina del lugar precisó que “es una fabrica de plásticos y cartones y desde hace dos horas se prende fuego. Recién pudieron ingresar los bomberos pero no podían tirar la puerta, no estaba el dueño y no podían entrar”.

incendio.jpg

Además, la mujer confirmó que les advirtieron que “hay peligro de derrumbe de las paredes” y señaló que “es muy fuerte el humo que sale del lugar”.

“Es una zona de fábricas pero es la primera vez que pasa algo así, la gente de las casas aledañas está muy angustiada”, contó.

Tal como agregaron fuentes del lugar, el inmueble tiene frentes en ambas calles por lo que están trabajando varias dotaciones de bomberos para combatir el fuego. Al parecer, dentro de la fábrica no había personas, por lo que hasta el momento se descarta que haya víctimas.