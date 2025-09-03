La VTV tiene un 50% de descuento en septiembre 2025 y pocos aprovechan el beneficio

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es una gestión obligatoria que se lleva a cabo para poder circular de manera legal en el país. Su finalidad es asegurar que los autos y motos estén en condiciones óptimas, reduciendo los riesgos en la vía pública y mejorando la seguridad vial.
Los conductores bonaerenses con bajos ingresos pueden acceder a un beneficio especial al realizar la inspección obligatoria en el noveno mes del año.
Aunque en la mayoría de los casos se tiene que pagar la tarifa completa, existe un grupo de personas que en septiembre puede acceder a un beneficio muy exclusivo. Este es el de poder pagar la mitad del valor. De todas formas, son pocos los que pueden aprovechar esto.
Monto de la VTV en septiembre 2025
Los precios que están vigentes en la provincia de Buenos Aires son los siguientes:
- Autos particulares: $79.640,87
- Motos: $31.856,35
- Vehículos de más de 2.500 kg: $143.353,57
- Remolques, semirremolques y acoplados hasta 2.500 kg: $47.784,52
- Remolques de más de 2.500 kg: $71.676,79
Este trámite tiene que realizarse si o si en plantas verificadoras autorizadas y con turno previo. Cabe recordar que la VTV vencida puede derivar en multas bastante costosas y además en la imposibilidad de circular de forma legal.
Cómo acceder al 50% en la VTV
El beneficio del 50% de descuento está disponible para aquellos jubilados y pensionados de la provincia de Buenos Aires que tengan ingresos iguales o inferiores a dos salarios mínimos, es decir, hasta $322.000.
Para acceder al descuento, es necesario presentar:
- El último comprobante de haberes.
- Documentación que acredite la titularidad del vehículo.
- Constancia que confirme la vigencia de la VTV.
Este programa apunta a brindar una especie de ayuda económica a los sectores más vulnerables, garantizando al mismo tiempo que los vehículos circulen en condiciones seguras. Aun así, son muchos los conductores que desconocen la existencia de este beneficio y terminan abonando el costo completo.
