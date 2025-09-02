Cambios en la VTV: cuáles son los nuevos costos del trámite en septiembre 2025







Descubrí cuáles son los valores actuales para poder realizar este importante control mecánico de tu vehículo.

La VTV se deberá realizar periódicamente, según la antigüedad y el tipo de vehículo.

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es un trámite obligatorio que deben realizar los dueños de vehículos para controlar su estado mecánico y la emisión de gases. En julio de este año se decretó un nuevo aumento en los importes para realizar este procedimiento en la Provincia de Buenos Aires.

A pesar de la actualización reciente, un nuevo proyecto de ley podría volver a modificar los valores del trámite. Este busca la incorporación de un nuevo artículo en la Ley 13.927 de la provincia, que estipula que el valor del trámite cambiaría según el costo original del auto a revisar.

Costos de la VTV en septiembre 2025

En la Provincia de Buenos Aires, los montos de la VTV en septiembre son los siguientes, según el tipo de vehículo y con IVA incluido:

Motovehículos de más de 50 cc y hasta 200 cc: $31.856,35

Motovehículos de más de 200 cc y hasta 600 cc: $47.784,52

Motovehículos de más de 600 cc: $63.712,70

Vehículos Livianos hasta 2500 kg: $79.640,87

Vehículos Pesados más de 2.500 kg : $143.353,57

Remolques, semirremolques y acoplados hasta 2.500 kg: $47.784,52

Remolques, semirremolques y acoplados más de 2.500 kg: $71.676,79

Paso a paso: Cómo obtener un turno para la VTV en la provincia de Buenos Aires

Para poder realizar la VTV, será necesario obtener un turno, que se podrá gestionar con los siguientes pasos: Ingresar a portal.vtv.gba.gob.ar y completar con los datos correspondientes. En caso de ser la primera vez que se ingresa, se deberá registrar. Dirigirse a la sección "Mis Vehículos" y seleccionar la opción "Solicitar turno". Elegir la zona para realizar el trámite, la planta de VTV más conveniente, fecha y horario para el turno. Confirmar el turno y descargar el comprobante.