Las 10 claves para escalar proyectos educativos

Los desafíos que enfrentan los sistemas educativos de todo el mundo son múltiples: según datos de la UNESCO, en 2018 aproximadamente 258 millones de niños y jóvenes en edad escolar en todo el mundo no estaban escolarizados; en 2020 la tasa de analfabetismo en adultos era del 13% a nivel mundial; por otra parte, la finalización de la educación secundaria inferior es del 77 % y en la superior 58 %. Si bien los indicadores han mejorado, el ritmo fue significativamente más lento que en el período 2000-2015.

“En un escenario tan complejo y de grandes desigualdades entre regiones y países, es fundamental entender que el abordaje de estos desafíos tiene que ser multidimensional. En este sentido, Estados, empresas, organizaciones de la sociedad civil, la academia y la comunidad educativa tienen que trabajar de manera mancomunada para que los esfuerzos que realizan no queden sólo en proyectos aislados o espasmódicos, sino que puedan escalar de manera masiva y desde la sistematicidad para tener un impacto real en la mejora de los aprendizajes, de la enseñanza y del funcionamiento de los sistemas educativos en general”, afirmó Natalia Jasin, Directora General y Fundadora de Bounty EdTech .

Para que las buenas intenciones no queden sólo en eso, es clave pensar en proyectos escalables, sostenibles y pertinentes. El documento "Scaling impact in education for transformative change", publicado por Brookings señala que la escalabilidad es un proceso complejo que requiere la acción concertada y colaborativa de múltiples actores en todos los niveles del sistema educativo.

“Transformar los sistemas educativos es un proceso que requiere comprender las fortalezas y debilidades del ecosistema educativo y explorar nuevas aproximaciones, ideas e iniciativas para mejorar las oportunidades de aprendizaje de calidad para los niños y jóvenes. Es por ello que la escalabilidad no puede depender de un solo actor, sino que requiere un enfoque sistémico que considere las interacciones entre los diversos actores y componentes del sistema educativo”, agregó.

¿Cuáles son las claves para la escalabilidad de proyectos educativos?

“En general las tecnologías digitales ofrecen un potencial significativo para escalar proyectos de transformación educativa. Sin embargo, es importante utilizarlas de manera efectiva, responsable y planificada. Es fundamental considerar las necesidades y los contextos específicos de los y las estudiantes, así como los factores políticos y socio-culturales institucionales que pueden afectar la implementación de las iniciativas”, explicó Jasin.

Para que la tecnología sea una herramienta valiosa para escalar proyectos de transformación educativa, es importante utilizarlas de manera estratégica. A continuación, la directora general de Bounty EdTech, empresa que desarrolla proyectos de educación y tecnología vinculando al sector público con el sector privado, ofrece una serie de diez dimensiones a tener en cuenta a la hora de presentar un plan de escalabilidad de un proyecto educativo.