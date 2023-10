Debate 2023: educación y las propuestas de cada uno de los candidatos

A tres semanas de las elecciones 2023 , la primera instancia del debate presidencial reunió a Sergio Massa (UP), Patricia Bullrich (JxC), Javier Milei (LLA), Juan Schiaretti (Hacemos por Nuestro País) y Myriam Bregman (FI) e incluyó como primer eje temático a un asunto crucial del país como la economía.

" Si la educación sigue en pie es gracias al esfuerzo cotidiano de la docencia , donde la mayoría son mujeres, y son ellas las que se hacen cargo de los problemas que los pibes y las pibas llevan al aula todos los días. Y encima me imagino ahora, escuchando en sus casas y teniendo que aguantar que los candidatos las hagan responsables de la crisis educativa que vive nuestro país", inició la diputada.

"Si no fuera de la lucha de las docentes y de la comunidad educativa, al situación sería mucho peor, quienes tenemos hijos en la educación pública lo sabemos", destacó al tiempo que cuestionó: "En campaña todos vienen y prometen, Sergio Massa promete 8% de presupuesto educativo, pero como ministro no puede garantizar el 6% que dice la ley actual, no pueden ni siquiera poner una estufa en cada aula".