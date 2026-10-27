El Gobierno designó a Claudio Gutiérrez como embajador ante Camboya, además de su cargo en Tailandia + Agregar ámbito en









Mediante el Decreto 1274/2026, el Ejecutivo nombró al diplomático como embajador extraordinario y plenipotenciario ante el Reino de Camboya, sin perjuicio de sus actuales funciones en el Reino de Tailandia.

El Gobierno designó a Claudio Ricardo Gutiérrez como embajador extraordinario y plenipotenciario de la Argentina ante el Reino de Camboya. La medida se oficializó este martes en el Boletín Oficial a través del Decreto 1274/2026, firmado el 26 de octubre por el presidente Javier Milei y el canciller Pablo Quirno.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La norma aclara que la designación se hace sin perjuicio de las actuales funciones de Gutiérrez como embajador extraordinario y plenipotenciario ante el Reino de Tailandia, cargo para el que había sido nombrado mediante el Decreto 878/2025, del 12 de diciembre de 2025.

Según los considerandos, el Gobierno del Reino de Camboya concedió el plácet de estilo para la designación del diplomático en ese país. Además, intervino la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, y el decreto se dicta en ejercicio de las atribuciones que el artículo 99, inciso 7, de la Constitución Nacional le confiere al Poder Ejecutivo, con arreglo a la Ley del Servicio Exterior de la Nación.

El gasto que demande el cumplimiento de la medida se imputará a las partidas específicas de la Jurisdicción 35 del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.