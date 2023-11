Lecciones de Éxito de Harvard: 8 hábitos que deberías adoptar para triunfar en todos los ámbitos







Un psicólogo de Harvard reveló las claves que te permitirán alcanzar tus logros. Conocé en detalle cuáles son.

Incluir ciertos hábitos en tus actividades diarias podrán ayudarte a cumplir tus objetivos.

La interpretación de lo que significa el éxito varía según cada persona. El psicólogo organizacional licenciado en la Universidad de Harvard, Adam Grant, elaboró un listado para alcanzar aquello que te propongas.

Muchas personas buscan a diario superarse y alcanzar nuevos objetivos, tanto en el ámbito personal como profesional. No alcanzar las metas propuestas puede resultar frustrante. Sin embargo, no debería ser un condicionante para no seguir intentándolo.

Habitos para el éxito.png El psicólogo y autor de libros de autoayuda como Think Again (Penguin Random House, 2021) y Give and Take (Penguin Books, 2014), aseguró haber identificado los hábitos que aplican las personas que consiguen el éxito en su vida diaria.

Las 8 claves para alcanzar el éxito El proceso de aprendizaje no termina cuando adquirimos conocimientos sino que se completa cuando los aplicamos a diario, según analiza el especialista de Harvard. Estos consejos te ayudarán a tener la motivación necesaria para conseguir lo que te propongas:

Salir de la zona de confort Arriesgarse a vivir nuevas experiencias es fundamental para alcanzar el éxito. Si te mantenes en la zona de confort no te permitís subirte a nuevos desafíos que te permitirán poner a prueba tus conocimientos y capacidades. Salir del estado de comodidad te ayudará a potenciar tu crecimiento personal. Permitirse cometer errores La frase “de los errores se aprende” es muy cierta. El psicólogo de Harvard asegura que cometer un número de errores al día o a la semana, te ayudará a aprender de ellos y a evitar que los cometas en el futuro. No permitas que equivocarte te genere frustración e intentá entenderlo como una fase de aprendizaje. Es mejor para tu desarrollo personal o profesional permitirte cometer errores que no experienciar situaciones en las que no te sientas del todo seguro. Éxito.jpg Harvard y el éxito. Elegir las personas de confianza Buscar referentes que tengan experiencia, sean confiables y quieran lo mejor para el desarrollo personal o profesional de uno es primordial. No se puede confiar en lo que digan toda las personas que te rodean, ya que no siempre son comentarios con buenas intenciones y que te ayuden a mejorar. Recibir consejos No solo es importante pedir consejos, sino también escucharlos. En este sentido, Grant diferenció los consejos del feedback, esto último le da lugar a las críticas poco constructivas, mientras que los consejos están enfocados en el futuro. No exigirse alcanzar cierta perfección Buscar la perfección en todas las áreas en las que te desempeñas es un hábito poco sano. Esta autoexigencia permanente puede imposibilitar disfrutar de las actividades que realizas y afectar tu salud mental al no conseguir los resultados esperados. Grant concluye que el esfuerzo es necesario para alcanzar tus objetivos, pero también es importante identificar en qué ámbitos podes entregar lo mejor y en cuáles puedes conformarte con “lo suficientemente bueno”. Lo importante es mejorar progresivamente. éxito segun harvard.jpg Retroceder para avanzar Si al perseguir un objetivo en concreto, llegas a un escenario en el que dejas de ver avances a pesar de todos tus esfuerzos, el psicólogo recomienda “dar la vuelta y encontrar un nuevo camino”. Pese a que puede generar una sensación de retroceso, en ocasiones, puede ser “la única forma de encontrar una ruta hacia el progreso”. Encarar tus actividades de una forma entretenida Proponerte desafíos en tus actividades diarias que te ayuden a superarte. Esto puede ayudarte a que tu jornada sea más llevadera y mantenerte entusiasmado al realizar tus actividades cotidianas. Recordar los logros alcanzados y pensar en los próximos El psicólogo de Harvard enfatizó que cuando estés en situaciones en las que te cueste apreciar tus progresos, mires a través de los ojos de tu yo del pasado en el lugar que te encontrás ahora y los logros obtenidos. Esta actividad no solo te ayudará a valorar el trabajo que has realizado, sino que también te dará la confianza y motivación necesaria para conquistar tus nuevas metas.

Temas Harvard