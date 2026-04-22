Lenguaje corporal: 5 claves científicas para saber si le gustás a alguien

Un análisis revela cuáles son las señales universales en el lenguaje corporal que indican atracción por la otra persona.

En la actualidad, podemos saber si alguien está interesado, solo prestando atención a su comportamiento.

La atracción no siempre se tiende a expresar con palabras. Muchas veces, las señales más claras aparecen en los gestos, las miradas y las formas ofrece de interactuar. Aunque durante años este tema estuvo lleno de teorías o consejos de revistas , hoy la ciencia brinda respuestas más concretas sobre cómo identificar si alguien siente interés.

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Un análisis, publicado en la revista Psychological Bulletin, reunió más de 50 estudios sobre comportamientos no verbales vinculados a la atracción. Los investigadores encontraron que existen patrones consistentes en distintas culturas del mundo, lo que permite identificar ciertas señales universales que indican interés.

Según los investigadores, sí es posible detectar señales de atracción a través del análisis del comportamiento. El estudio concluyó que hay un conjunto específico de conductas que se repiten cuando alguien se siente atraído por otra persona.

Estas señales no solo aparecen en contextos románticos, sino también en relaciones sociales en general. La atracción, explican los expertos, está vinculada a:

En ese sentido, cuando una persona gusta de otra, tiende a adoptar comportamientos que favorecen la conexión, la interdependencia y el compromiso en la interacción.

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El contacto visual: más que una simple mirada

Uno de los indicadores más claros de interés es el contacto visual. La ciencia confirma que mirar a alguien de forma sostenida es una señal frecuente de atracción.

No se trata solo de mirar, sino de cómo se sostiene esa mirada en el tiempo. El contacto visual genera conexión, transmite atención y demuestra interés en la otra persona.

Además, suele estar acompañado por otros gestos, como la sonrisa o la disposición a iniciar una conversación, lo que refuerza la señal de atracción. Las señales a las que hay que prestar atención a partir de la mirada son:

contacto visual prolongado: si alguien está interesado en ti, es probable que mantenga contacto visual por más tiempo de lo normal y que busque hacerlo directo y sostenido

pupilas dilatadas: cuando alguien siente atracción o está emocionalmente comprometido, sus pupilas tienden a dilatarse

parpadeo frecuente: si alguien parpadea más de lo habitual mientras te mira, puede ser un signo de nerviosismo causado por el interés romántico

mirada de admiración: si la persona te mira con adoración o fascinación en sus ojos, es probable que sienta una atracción hacia ti

sonrisa continua: si ves que la persona sonríe constantemente mientras te mira, eso es una buena señal de que estás capturando su atención y le gustas

Pareja tomando Gin bebidas con alcohol Gin Tonic (1).jpg Una pareja disfruta de una charla y toma Gin, una bebida que se expande en el uso y preferencias

La importancia de la postura y la orientación del cuerpo

La forma en que una persona orienta su cuerpo también puede decir mucho. Aunque muchas teorías populares señalan la postura como clave, los investigadores no encontraron evidencia sólida que vincule directamente una postura abierta con la atracción.

Esto rompe con algunos mitos del lenguaje corporal. No necesariamente inclinarse hacia adelante o adoptar ciertas posiciones significa interés romántico.

Sin embargo, lo que sí se observa es una tendencia a facilitar la interacción, es decir, a ponerse de una manera que la conversación fluya y se mantenga el vínculo.

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El poder de la sonrisa: ¿es genuina o solo cortesía?

La sonrisa es otra de las señales más consistentes asociadas a la atracción. Según el estudio, sonreír y reír durante la interacción son comportamientos comunes cuando alguien siente interés.

Estas expresiones no solo indican que te cae bien, sino que también ayudan a generar confianza y cercanía. Una sonrisa genuina suele aparecer de manera espontánea y tienden a acompañar el contacto visual. Además, refuerza el vínculo y aumenta la sensación de conexión entre las personas.

Enamorados

Gestos de cercanía: el espacio personal y el contacto sutil

La proximidad física es otro indicador relevante. Cuando alguien gusta de otra persona, tiende a buscar acortar la distancia física y buscar mayor cercanía.

Esto puede manifestarse en pequeños gestos, como inclinarse ligeramente durante una conversación o mantenerse dentro del espacio personal del otro. También aparece un mayor interés en hablar y sostener la interacción.