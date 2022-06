Movimientos LGTBI+ condenan prohibición del lenguaje inclusivo: "Atenta contra el derecho a la identidad"

https://twitter.com/mariarachid/status/1535237270730596355 Señalan problemas de lectocomprensión en estudiantes de 3er año del secundario. Cuando les enseñaron a leer y escribir no se usaba el lenguaje inclusivo... @horaciorlarreta — María Rachid (@mariarachid) June 10, 2022

"Además, vulnera la libertad de expresión y el derecho a la identidad y expresión de género de docentes y estudiantes en los ámbitos donde se debería enseñar a respetar las leyes y celebrar la diversidad", añadió.

En tanto, la funcionaria sostuvo que "la ministra (Soledad) Acuña parece considerar más importante lo que dice la Real Academia Española que lo que dicen nuestras leyes y la Constitución, tanto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como de la Nación".

https://twitter.com/horaciorlarreta/status/1535246228371427329 Vamos a limitar el uso del @, la X y la E dentro del aula y en las comunicaciones oficiales de las escuelas; y vamos a promover, a través de guías para todos los niveles, herramientas para comunicar de manera inclusiva sin necesidad de modificar la lengua. — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) June 10, 2022

Al respecto, Flavia Massenzio, presidenta de la Federación Argentina LGBT, opinó que se trata de "una medida que atenta gravemente contra nuestras identidades y el derecho a la libertad de expresión". Instó al GCBA a que reviertan la resolución y adelantó que "iniciaremos las acciones correspondientes por el libre ejercicio de nuestros derechos".

En la Circular 4/2022, el Ministerio de Educación porteño, que encabeza Soledad Acuña, ordenó a docentes desarrollar las actividades de enseñanza y realizar las comunicaciones institucionales "de conformidad con las reglas del idioma español, sus normas gramaticales y los lineamientos oficiales para su enseñanza".

"La Ley de Identidad de Género establece el trato digno hacia nuestras identidades", señaló Marcela Romero, directora de la Casa Trans, Coordinadora Nacional de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina (ATTTA).

Al respecto, cuestionó que se prohíba respetar -por ejemplo- las identidades no binarias. En esa misma línea, sostuvo que una resolución "no puede prohibir respetar las leyes y la libertad de expresión". "No nos vamos a quedar callades", concluyó.