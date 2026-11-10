La escena se produjo durante el encuentro multitudinario en Palermo, donde familias, adultos mayores y jóvenes se acercaron para recibir al Pontífice. La jornada incluyó gestos similares durante su paso por Córdoba y frente a la Nunciatura Apostólica.

El papa León XIV bendijo a bebés durante su recorrido en papamóvil por Palermo , en medio de la multitud que se congregó este martes frente al Monumento de los Españoles para participar de la vigilia con jóvenes. El gesto se produjo mientras el Sumo Pontífice saludaba a los fieles que se acercaron a las vallas para recibirlo.

A diferencia de otras ocasiones, el recorrido se realizó a un ritmo más lento, lo que permitió que el Papa se detuviera a saludar a quienes esperaban su paso. En distintos momentos, las familias levantaron a sus bebés para acercárselos. Personal de seguridad los tomó y los trasladó hasta León XIV, quien les tocó la cabeza y los bendijo.

Durante el trayecto, que se extendió desde la zona de Olleros hasta Sarmiento, el Pontífice también recibió distintos regalos que le entregaron los presentes y los fue guardando mientras avanzaba en el papamóvil.

El gesto en Palermo se sumó a otros encuentros similares que el Santo Padre protagonizó durante la jornada. Tras regresar a Buenos Aires, el Pontífice también bendijo a varios bebés y niños frente a la Nunciatura Apostólica, en Recoleta, donde se había acercado a saludar a los fieles que lo esperaban.

Horas antes, durante su visita a Córdoba, había protagonizado otra escena particular: bendijo a Pietro, un bebé de diez meses vestido con una réplica de su indumentaria papal. Sus padres habían preparado especialmente el encuentro y consiguieron las autorizaciones necesarias para acercarlo al Papa.

Un millón de personas participaron de la vigilia con León XIV

La convocatoria frente al Monumento de los Españoles reunió a un millón de personas, según confirmaron los organizadores. Aunque la mayoría de los asistentes fueron jóvenes, también participaron familias y grupos de adultos mayores, ya que el ingreso no estuvo limitado a una franja etaria.

León XIV llegó a Palermo después de regresar de su visita a Córdoba. Antes de dirigirse al encuentro, había salido de la Nunciatura Apostólica, ubicada en Recoleta, desde donde emprendió el recorrido hacia el lugar de la vigilia.

La visita de León XIV a Córdoba antes de la vigilia en Palermo

Antes de encabezar el encuentro con jóvenes en Buenos Aires, León XIV visitó Córdoba, donde llegó a las 15.09 a la Catedral Nuestra Señora de la Asunción. Allí fue recibido por una multitud y mantuvo una reunión con obispos, sacerdotes, seminaristas y representantes de distintas comunidades religiosas.

Durante su discurso, reivindicó la misión espiritual de la Iglesia y pidió mantener la cercanía con quienes atraviesan situaciones difíciles. "La peor discriminación que sufren los pobres es la falta de atención espiritual", expresó al recuperar una reflexión de su antecesor, el papa Francisco.

Tras finalizar sus actividades en Córdoba, el Pontífice regresó a Buenos Aires y llegó a Aeroparque alrededor de las 18. Desde allí se trasladó a la Nunciatura Apostólica, en Recoleta, antes de partir hacia Palermo.