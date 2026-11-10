El arzobispo Jorge García Cuerva ante León XIV: "Nos acecha la cultura del descarte"

El arzobispo de Buenos Aires recibió al Pontífice y advirtió sobre la pobreza, las adicciones, la soledad y la falta de trabajo. También reivindicó el compromiso juvenil con los más necesitados.

Tras llegar al escenario para la vigilia con jóvenes, el papa León XIV tomó asiento en un trono especialmente dispuesto para la ocasión y recibió la ovación de los jóvenes que se habían congregado para escucharlo. El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva , fue el encargado de darle la bienvenida y destacó que los asistentes habían llegado desde distintos puntos del país para compartir sus luchas y esperanzas.

“Estos jóvenes han venido de todos los rincones de nuestro extenso territorio hasta la ciudad de Buenos Aires para contarle sus luchas y sus esperanzas”, expresó García Cuerva.

En su discurso, alertó sobre la cultura del descarte y enumeró las principales problemáticas sociales: “En la patria bendita del pan nos acecha la cultura del descarte: pobreza, soledad, el flagelo de las adicciones, la incertidumbre ante el futuro, la falta de trabajo. Las heridas nos duelen en lo más hondo”.

El arzobispo anunció que cuatro jóvenes compartirían sus testimonios sobre el paso de Jesús por sus vidas y conversarían con el Pontífice. Según explicó, representan a “una multitud que busca ponerse de pie, que sueña y vuela alto”.

García Cuerva también reivindicó el compromiso de los jóvenes con los sectores más vulnerables y los convocó a sostener la esperanza: “Muchos le han dicho que sí a Jesús y a sus hermanos. Muchos encienden la luz de la esperanza. Jóvenes que bajan a la calle para servir a los más pobres, escuchar a los que están tristes y sanar a los heridos”, sostuvo.

Por último, les dejó un mensaje a los presentes y a quienes seguían el encuentro a distancia: “Les deseo que se dejen enamorar por Jesús. Es lo mejor que nos pasó en la vida”. También convocó a construir una comunidad en la que nadie quede al margen y todos tengan un lugar para ayudar a otros a ponerse de pie. “Gracias por venir, Santo Padre”, concluyó.

León XIV encabeza una vigilia con jóvenes en Palermo

El encuentro se lleva a cabo en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, y es uno de los acontecimientos centrales de la visita del Papa a la Argentina. La iniciativa surgió de un pedido del propio León XIV y fue organizada por la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) junto con el Arzobispado de Buenos Aires.

La jornada reune a jóvenes de distintas provincias y contempla música en vivo, testimonios, entrevistas, momentos de oración y un mensaje del Pontífice. La convocatoria estuvo especialmente dirigida a personas de entre 15 y 35 años, aunque también se habilitaron sectores para el público general.

La propuesta busca poner en el centro las distintas realidades de la juventud argentina, sus dificultades, búsquedas y expectativas, bajo una consigna vinculada con el Evangelio de Bartimeo: “¡Ánimo, levántate! Él te llama”. El encuentro no fue planteado como una ceremonia protocolar, sino como un espacio de escucha, oración y diálogo entre León XIV y las nuevas generaciones.