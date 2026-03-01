Ley de Libertad Educativa: las claves del proyecto de reforma de Javier Milei + Seguir en









El proyecto impulsado por Javier Milei plantea cambios estructurales en el sistema educativo argentino. El eje central del proyecto es ampliar la libertad de elección de las familias y otorgar mayor autonomía a escuelas y docentes.

Las claves del proyecto de Libertad Educativa. Gemini IA

La Ley de Libertad Educativa impulsada por el presidente Javier Milei propone una transformación estructural del sistema escolar argentino, con un cambio profundo en el rol del Estado y en la organización de las instituciones. El eje central del proyecto es ampliar la libertad de elección de las familias y otorgar mayor autonomía a escuelas y docentes.

La iniciativa establece un nuevo modelo basado en la autonomía institucional, la libertad pedagógica y un financiamiento en función de las familias. En su articulado reconoce la educación en el hogar, declara a la escuela como “servicio esencial” y crea un sistema de evaluación permanente que incluye un examen nacional al finalizar el secundario, entre otros puntos.

El proyecto impulsado por Javier Milei plantea cambios estructurales en el sistema educativo argentino. Las claves del proyecto de ley de Libertad Educativa Libertad educativa como principio rector

Padres con derecho preferente a elegir escuelas y formas de enseñanza.

Igual estatus jurídico para instituciones públicas y privadas.

Fuerte énfasis en libertad pedagógica y de proyectos institucionales. Autonomía ampliada para las escuelas

Las escuelas estatales pueden: diseñar sus planes de estudio, elaborar reglamentos propios, seleccionar parte de su personal, administrar recursos.

Las privadas consolidan su autonomía organizativa, pedagógica y laboral. Educación en el hogar y formatos alternativos

Se reconoce homeschooling y sistemas virtuales como formas válidas de Educación Básica.

Se evalúan solo mediante exámenes estandarizados. Contenidos mínimos reducidos El Estado fija solo un núcleo básico común, limitado en horas.

El resto del tiempo escolar es para proyectos institucionales. Financiamiento por demanda Aportes estatales también para escuelas privadas.

Posibilidad de vouchers, vales, becas o créditos fiscales. Nueva carrera docente Evaluación cada 4 años.

Estabilidad condicionada al desempeño.

Escuelas privadas con plena libertad de contratar y despedir.

Directivos elegidos por concurso y participación de un Consejo de Padres. Información pública y evaluaciones nacionales Examen Nacional del Secundario (ENES).

Portal con resultados por escuela (sin datos individuales). Educación como servicio esencial Obliga a garantizar “mínimos de continuidad” en caso de paro.

