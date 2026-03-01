Paro nacional docente: qué pasará con el inicio de clases este lunes 2 de marzo + Seguir en









La medida de fuerza de los sindicatos con presencia en la CGT afectará el comienzo del ciclo lectivo 2026 en 15 provincias, donde el calendario oficial indicaba que el lunes debían volver a la escuela unos 8,5 millones de estudiantes.

Qué pasará con el inicio de clases este lunes 2 de marzo con el paro. Gemini IA

Aunque la provincia de Buenos Aires tenía previsto iniciar el ciclo lectivo 2026 este lunes 2 de marzo, las confederaciones docentes CTERA, UDA, CEA, Sadop y Amet convocaron a un paro nacional que afectará al comienzo de las clases tanto en el territorio bonaerense como en otras jurisdicciones del país.

En tanto, los colegios de la Ciudad de Buenos Aires y de ocho provincias del interior comenzaron las clases durante la última semana de febrero. En otras jurisdicciones, los estudiantes contaron con una semana adicional de vacaciones y tenían previsto iniciar el ciclo recién a comienzos de marzo.

Todos los sindicatos docentes nacionales reclaman un aumento salarial que “permita recuperar el poder adquisitivo”, en un contexto en el que el salario promedio del sector se ubica en el nivel más bajo de los últimos 20 años.

escuela educacion clases (1).jpg Las confederaciones docentes CTERA, UDA, CEA, Sadop y Amet convocaron a un paro nacional que afectará al comienzo de las clases. Red Libertad Qué provincias deberían arrancar las clases en marzo El calendario oficial indicaba que el lunes debían volver a la escuela unos 8,5 millones de estudiantes en 15 provincias. A ellos se suman los alumnos de secundaria en algunas jurisdicciones, como CABA y Mendoza, donde la semana pasada comenzaron los alumnos de primaria y nivel inicial.

Así, este 2 de marzo, las provincias que deberían dar inicio al ciclo lectivo 2026 son:

Provincia de Buenos Aires

Catamarca

Chaco

Córdoba

Corrientes

Entre Ríos

Formosa

La Pampa

La Rioja

Misiones

Río Negro

Salta

San Juan

Santa Fe

Tucumán gemini aula clases educacion 2.jpg El calendario oficial indicaba que el lunes debían volver a la escuela unos 8,5 millones de estudiantes en 15 provincias. Gemini IA Paro docente nacional: qué pasará con el inicio de clases Sin embargo, la medida de fuerza impulsada por los sindicatos docentes con presencia en la CGT alterará el cronograma previsto. El inicio de clases será afectado de la manera siguiente: Paro lunes y martes: Jujuy y Tucumán.

Jujuy y Tucumán. Paro solo el lunes: Salta, Formosa, Chaco, Catamarca, La Rioja, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Corrientes, Misiones, Entre Ríos, Buenos Aires y La Pampa.

Salta, Formosa, Chaco, Catamarca, La Rioja, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Corrientes, Misiones, Entre Ríos, Buenos Aires y La Pampa. Comenzaron con paro: Neuquén, Río Negro y Chubut.

Neuquén, Río Negro y Chubut. Comenzaron sin paro: Santiago del Estero, San Luis, Mendoza, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Si bien todas las provincias debían iniciar las clases antes o durante el 2 de marzo, el paro docente nacional impedirá que el cronograma se cumpla con normalidad. En Jujuy y Tucumán, además, la medida de fuerza se extenderá por 48 horas, según lo dispuesto por los sindicatos locales.

