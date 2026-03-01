¿Son los oficios el verdadero refugio frente a la inteligencia artificial? Por Mauricio Vázquez + Seguir en









Mientras la IA redefine tareas cognitivas, crece la idea de que los oficios manuales serán el refugio laboral. Suena lógico. Pero supone que el mundo físico seguirá igual mientras la tecnología cambia todo lo demás.

Joseph Schumpeter habló de “destrucción creativa”: la innovación no mejora lo existente; reorganiza la estructura productiva. El error no es prever cambio. El error es subestimar su alcance.

Hay una frase que se repite con tono tranquilizador: en tiempos de inteligencia artificial (IA), lo que va a prosperar son los oficios. Mientras la IA redacta contratos o programa software, alguien seguirá necesitando un plomero. La llave inglesa parecería más resistente que el teclado. El argumento tiene lógica. Pero descansa sobre un supuesto silencioso.

En Argentina, la formación profesional no crece al ritmo que el mercado demanda. Datos del Instituto Nacional de Educación Tecnológica muestran estancamiento en la matrícula técnica en los últimos años. Informes del Observatorio Argentinos por la Educación han señalado brechas territoriales y deserción en trayectos de capacitación. Al mismo tiempo, sectores productivos advierten falta de personal calificado. Hay menos técnicos formándose y más demanda insatisfecha.

A priori, la vacancia parece evidente. Y donde hay vacancia, hay oportunidad. Hasta aquí, el razonamiento es lineal. Demasiado lineal.

El supuesto que nadie cuestiona Quienes sostienen que los oficios serán el refugio laboral frente a la IA parten de una hipótesis clásica: ceteris paribus. Suponen que todo lo demás permanecerá igual. Que las casas del futuro funcionarán como las actuales. Que los sistemas eléctricos, sanitarios y constructivos seguirán necesitando la misma lógica de reparación. Pero el momento que atravesamos no es incremental. Es estructural.

El problema es más profundo: proyectamos el futuro como una extensión del presente. Nassim Nicholas Taleb advirtió sobre nuestra ceguera ante cambios de gran impacto. Y Peter Drucker lo formuló con claridad: el mayor peligro en tiempos turbulentos es actuar con la lógica de ayer.



inteligencia aritficial La frontera entre lo manual y lo inteligente Hoy ya existen sensores que anticipan fallas, diagnóstico remoto automatizado, robótica aplicada al mantenimiento industrial y materiales en desarrollo con propiedades de autocuración. Si los sistemas detectan, predicen y corrigen fallas de manera autónoma, la ecuación cambia. No desaparece la intervención humana, pero se redefine. La IA no es solo software. Es convergencia tecnológica. Decir que “lo manual queda protegido” es una simplificación cómoda. La frontera entre lo cognitivo y lo físico se vuelve cada vez más porosa. Eso no significa que los oficios no tengan futuro. En la Argentina actual, con déficit de técnicos y demanda concreta, pueden representar una oportunidad real en el corto plazo. Pero convertir una escasez coyuntural en una ley estructural es un error conceptual. Confundir una vacancia presente con una ventaja permanente suele ser el primer paso hacia una mala predicción. El futuro del trabajo no será una revancha romántica del taller frente al algoritmo. Será el resultado de sistemas que todavía estamos diseñando. Y pensar que todo seguirá igual mientras la tecnología se acelera es, probablemente, la hipótesis más débil de todas.



Analista y Director de consiliari.com.ar

