Descubren al primer felino salvaje en 100 años y es más pequeño que un gato doméstico + Agregar ámbito en









Se trata del tilcayo, un gato tigre propio de zonas húmedas y mide menos de 50 centímetros. Con apenas poco más de 1 kilo de peso y su tipo pertenece a cinco especies genéticamente distintas.

Se trata del Tilcayo, propio de las zonas húmedas y cuyo hallazgo representa el primero en 100 años sobre un ejemplar vivo. BBC

Una nueva especie felina de estilo atigrado fue descubierta en una zona boscosa de Bolivia. Se trata del tilcayo, perteneciente al grupo de gatos tigre, y es la primera vez en más de un siglo que se describe formalmente un nuevo tipo vivo.

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El tilcayo, llamado así por las comunidades locales, pertenece a un grupo conocido como gatos tigre, presente en gran parte de Sudamérica. Fue hallado en el exuberante bosque de los Yungas, en Bolivia, una región montañosa cuyos bosques suelen estar cubiertos de nubes y registrar altos niveles de humedad.

Este felino mide unos 46 centímetros y pesa alrededor de 1,4 kilogramos, por lo que es más pequeño que un gato doméstico promedio. Los investigadores utilizaron datos genéticos para confirmar que se trata de una nueva especie y le dieron el nombre científico Leopardus tilcayo, conservando su denominación local.

Un felino pequeño fue identificado como una nueva especia en Bolivia "Su pelaje es marrón claro y tiene rosetas de formas irregulares por todo el cuerpo”, detalló la exploradora de National Geographic Paola Nogales-Ascarrunz y una de las autoras del estudio que describe la especie, publicado en la revista Current Biology. Los gatos tigre son especies crípticas, por lo que no pueden distinguirse fácilmente solo por su apariencia, afirmó el biólogo Jonas Lescroart, de la Universidad de Amberes, Bélgica, y coautor principal del estudio.

Antes se consideraba que los gatos tigre formaban una sola especie, pero estudios genéticos realizados hace décadas apuntaron a la existencia de varias. “Por el momento, nuestra información se limita a los dos ejemplares vivos que examinamos y a un pequeño número de registros de cámaras trampa”, sostuvo Lescroart sobre la nueva especie.

Los gatos tigre son especies crípticas, por lo que no pueden distinguirse fácilmente solo por su apariencia. National Geographic Cómo es el ejemplar encontrado en las zonas boscosas Uno de los ejemplares vivos es un macho de 10 años que ahora reside en el Santuario de Vida Silvestre Senda Verde, después de haber vivido en la casa de una familia local. El felino boliviano despertó el interés de los científicos porque “sus características no coincidían con las descripciones existentes, la mayoría basadas en gatos de Brasil”, expresó Nogales-Ascarrunz. El equipo analizó el ADN de 38 gatos procedentes de varios países sudamericanos, entre ellos ocho especímenes de museo. El estudio determinó que los gatos tigre son, en realidad, cinco especies genéticamente distintas. “Nunca esperábamos que este gato tigre boliviano fuera una especie distinta, y nadie lo había propuesto antes como un animal diferente, ya fuera como subespecie o de otra manera”, afirmó Lescroart.

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