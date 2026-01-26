Llegan las tormentas: se espera un diluvio histórico en una provincia

Tras varios días de temperaturas extremas, el cambio de tiempo traerá lluvias persistentes, tormentas fuertes y posibles complicaciones en distintas regiones del país.

Después de jornadas marcadas por el calor intenso y una sensación térmica difícil de llevar, el escenario meteorológico empieza a mostrar otro rostro. Los pronósticos anticipan un quiebre marcado , con el ingreso de un sistema de tormentas que podría extenderse durante varios días consecutivos y dejar acumulados poco habituales.

El foco principal está puesto en el norte argentino, donde especialistas advierten sobre precipitaciones sostenidas , con núcleos de tormenta que se regeneran y descargan en las mismas zonas. Este tipo de fenómenos suele generar problemas cuando los suelos ya no logran absorber el agua con rapidez.

Aunque los modelos coinciden en un evento significativo, el comportamiento exacto de las tormentas todavía presenta márgenes de variación. La intensidad , la duración y las áreas más comprometidas pueden cambiar con el correr de las horas, un detalle que obliga a seguir los reportes oficiales casi en tiempo real.

En la provincia de Salta, el cambio de condiciones se espera poco después del pico de calor . Las lluvias comenzarían a desarrollarse de manera progresiva, con tormentas que podrían mantenerse activas durante más de cuatro días seguidos.

El fenómeno estaría asociado a un frente húmedo que interactúa con altas temperaturas previas, un combo que suele derivar en chaparrones intensos , actividad eléctrica frecuente y ráfagas. En algunos puntos, los valores de lluvia acumulada podrían superar registros habituales para esta época.

Las autoridades recomiendan especial atención en zonas urbanas con drenaje limitado y en áreas rurales cercanas a ríos y arroyos, donde el aumento repentino del caudal puede generar inconvenientes.

Las zonas más afectadas

Además de Salta, otras provincias del NOA y el norte del país podrían verse impactadas por el mismo sistema. Sectores de Jujuy, Tucumán y el este de Formosa aparecen en los mapas con riesgo de tormentas fuertes.

En estos casos, el problema no es solo la cantidad de agua, sino la persistencia. Cuando las lluvias se repiten sin pausas prolongadas, crece la probabilidad de anegamientos, cortes de rutas y dificultades en zonas productivas. El suelo saturado juega en contra y acelera los efectos.

Aun así, los especialistas aclaran que no todas las localidades recibirán el mismo volumen. Hay diferencias marcadas incluso dentro de una misma provincia, lo que vuelve más complejo anticipar impactos puntuales.

Cuándo llegan las lluvias a Buenos Aires

En la región central del país, incluida la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, el cambio de tiempo llegaría un poco más tarde. Las lluvias y tormentas aisladas comenzarían a aparecer hacia el final del período de calor, con un descenso moderado de las temperaturas.

No se esperan, al menos por ahora, acumulados tan extremos como en el norte, aunque sí episodios de tormenta intensa en cortos períodos, un escenario típico del verano. Esto puede provocar calles anegadas y demoras, especialmente en zonas con infraestructura exigida al límite.

El panorama general marca un alivio térmico, pero no un descanso completo. El verano sigue mostrando su cara más impredecible, y este nuevo episodio de lluvias vuelve a confirmar que el clima extremo ya no es una rareza, sino parte del escenario habitual que obliga a estar atentos y preparados.