Se trata de TOI-2535 b, un objeto gaseoso situado a 1.000 años luz de la Tierra. Orbita cerca de su estrella y fue capturado gracias a un equipo de una universidad de EEUU.

Un nuevo planeta fue hallado por investigadores de una universidad de EEUU gracias a un telescopio de la NASA . Se trata de TOI-2535 b , un objeto gigante gaseoso situado a unos 1.000 años luz de la Tierra y que orbita muy cerca de su estrella, al que denominaron como el primer cuerpo celeste "evanescente", ya que desaparece a la vista .

El fenómeno fue descrito en la revista científica The Astrophysical Journal Letters por investigadores encabezados por la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) . Los astrónomos detectaron el planeta mediante imágenes del telescopio espacial TESS, de la NASA , obtenidas entre abril de 2019 y marzo de 2026.

Durante ese período observaron en varias ocasiones su tránsito frente a la estrella, un fenómeno que se produce cuando un planeta pasa por delante de ella desde la perspectiva terrestre.

Sin embargo, los investigadores advirtieron que esos tránsitos no ocurrían con regularidad , como sucede habitualmente con los exoplanetas. En algunos casos se adelantaban o retrasaban hasta seis horas respecto de lo previsto. Además, con el paso de los años, los tránsitos se hicieron cada vez más breves y menos perceptibles, hasta desaparecer por completo en 2026 .

Los científicos consideran que este comportamiento se debe a la atracción gravitacional de otro cuerpo cercano , todavía no observado directamente, cuya órbita está inclinada respecto de la de TOI-2535 b.

Según los cálculos del equipo, la interacción entre ambos planetas provoca oscilaciones en sus órbitas similares al movimiento de un trompo. Como consecuencia, sus trayectorias se inclinan progresivamente y modifican la alineación desde la que pueden observarse los tránsitos frente a sus respectivas estrellas.

Los científicos consideran que este comportamiento se debe a la atracción gravitacional de otro cuerpo cercano. UCLA Edu

Se trata de un fenómeno que también ayuda a explicar por qué los eclipses solares y lunares no ocurren todos los meses: las órbitas de los cuerpos celestes no siempre se encuentran perfectamente alineadas. TOI-2535 b completa una vuelta alrededor de su estrella en apenas 8,25 días, una velocidad orbital aproximadamente diez veces mayor que la de Mercurio alrededor del Sol.

Los investigadores estiman que el próximo tránsito observable del planeta ocurrirá dentro de 30 a 50 años. Su compañero, que permanece oculto a las observaciones actuales, podría volver a ser visible antes.

La NASA detectó un fenómeno cósmico extremo que podría tener consecuencias para la Tierra

Una explosión estelar de gran magnitud podría producirse en el sistema T Coronae Borealis y los astrónomos mantienen la atención puesta en este fenómeno, aunque todavía no pueden establecer una fecha precisa. Según las estimaciones de la NASA, el evento podría ocurrir antes de 2030 y permitiría observar desde la Tierra un brillo excepcional en el cielo nocturno. Pese a su magnitud, los especialistas aclararon que no representa un peligro para el planeta.

El fenómeno tendrá lugar en un sistema formado por dos estrellas que interactúan entre sí: una enana blanca y una gigante roja. La primera absorbe parte del material gaseoso de su compañera y lo acumula en su superficie. Cuando la presión y la temperatura alcanzan determinados niveles, se produce una reacción que provoca una expulsión violenta de materia y genera una explosión conocida como nova.

Este proceso se repite aproximadamente cada 80 años. La última vez que los científicos registraron un episodio de estas características en T Coronae Borealis fue en 1946. Por ese motivo, los investigadores consideran que el sistema se encuentra cerca de completar un nuevo ciclo.