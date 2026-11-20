José Raúl Mulino pretende que su país sea parte del bloque sudamericano antes de que termine su mandato. Agroalimentos, inversiones y gas son algunos de los factores que más atraen al gobierno centroamericano, que apuesta por una mayor integración con el sur del continente.

Mulino apuesta por una membresía completa, debido a que “sería gigantesco y muy útil” para el país centroamericano.

Enviado especial a Punta Cana.- El Mercosur podría sumar un nuevo miembro en los próximos años, aunque no sería parte de Sudamérica, sino de Centroamérica: Panamá . Eso le daría al bloque regional una mayor proyección en América Latina y el comercio internacional, ya que el Canal de Panamá pasaría a ser parte de la estructura del Mercosur.

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La confirmación sucedió durante su participación en el World Government Summit (WGS) realizado este viernes en República Dominicana, en la que el presidente de Panamá, José Raúl Mulino , planteó la oportunidad que ser parte del Mercosur podría representar para su país.

Consultado por Ámbito sobre cuándo podría ocurrir, Mulino sostuvo que espera “dejarla concluida” antes de que finalice su mandato, es decir, antes de junio de 2029.

“Por eso fue que pasamos una ley dándole a la relación con el Mercosur un estatus de ley para que quien venga atrás de mí tenga que respetar esa alianza”, enfatizó.

A partir de diciembre de 2024, Panamá se convirtió en Estado Asociado al bloque sudamericano, un estatus que comparte con otros países latinoamericanos como Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Surinam.

Sin embargo, Mulino apuesta por una membresía completa, debido a que “sería gigantesco y muy útil” para el país centroamericano.

“Los países del Mercosur son muy grandes y muy fuertes en agroindustria, en química, en gas, una serie de cosas que son importantes para Panamá”, enfatizó.

Además, mencionó que el bloque sudamericano podría verse beneficiado por su acceso privilegiado a la estructura logística que ofrece el Canal para el comercio internacional y la Zona Libre de Colón para atraer inversiones, así como también el atractivo turístico del país.

Mulino comentó a este medio que su objetivo es que el organismo deje de ser un bloque sudamericano, para ser más latinoamericano: “Esa es la idea. Construimos puentes y (los países miembros) nos deben ver en esa dimensión”.

El mandatario señaló que el suyo es “un país con capacidad de acercar Centroamérica y el Caribe al Sur, y unir la región”.

También adelantó que, si bien no podrá estar en la próxima cumbre del Mercosur en Montevideo el próximo 4 de diciembre, le dio instrucciones al Ministro de Comercio para que lo represente y continúe con las negociaciones.

“Vamos avanzando. Hemos empezado con Brasil, que fue nuestro padrino hacia Mercosur”, añadió.

Mulino también se refirió a la relación con EEUU. Cortesía del gobierno de Panamá

Diversificación comercial e integración regional

Fue durante su exposición que Mulino mencionó que la asociación con el Mercosur “es la primera vez que volteamos a ver hacia abajo en la historia de nuestra integración política y regional. Ahí tenemos mercado”.

Y allí afirmó que durante su diálogo con los mandatarios del bloque sudamericano les aseguró que Panamá no busca “competir con ustedes, sino complementar”.

“Yo creo que esa es la geografía que tenemos que visualizar en este momento. Somos tránsito. Y el hub (logístico) es fundamental”, sostuvo.

El mandatario comentó que el país está “en un momento de transformación” marcado por el control total de los puertos, pero también por la adquisición por parte del gobierno de la totalidad de las acciones del oleoducto Petroterminales.

Gracias a eso, Mulino busca “ubicar a Panamá en el mundo de la energía”, pero “también en el proceso de integración regional”.

La difícil relación con EEUU

Su conferencia estuvo atravesada por un elefante en la habitación, las renovadas tensiones con EEUU tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y su política arancelaria y de seguridad.

“El comercio ya no es sentarnos con los grandes a negociar comercio. Porque llega el grande y le sube los aranceles al (país) chico y hasta ahí llegó el comercio, como ya ha sucedido y está sucediendo”, cuestionó Mulino.

Afirmó que los motivos detrás de esos aranceles “no tienen ninguna lógica comercial, pero porque el grande tiene el capricho de subir aranceles, y hasta ahí llega la posibilidad del pequeño de exportar”.

Afirmó que para hablar de relaciones diplomáticas con Estados Unidos “es remontarnos a nuestro nacimiento como país”, por lo que aseguró que “no existe en la región ningún país con la experiencia acumulada” que tiene Panamá en las relaciones diplomáticas, comerciales y de seguridad con los Estados Unidos.

“Han sido excelentes, como tortuosas en muchas ocasiones”, sintetizó.

Señaló que la “experiencia es vasta y va a seguir siéndolo, con bastante incertidumbre en algunos casos y temas”, entre los que destacó la cuestión de seguridad, la “más delicada en este momento, tanto para ellos como para nosotros”, por las cuestiones vinculadas al crimen organizado y el narcotráfico.