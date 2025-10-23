Cambia el clima: llega el calor al AMBA y hay alerta amarilla por tormentas en nueve provincia







Vuelve el calor al AMBA. EFE/Ámbito

Luego de los días con temperaturas agradables en el AMBA, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que de cara al fin de semana tendrá temperaturas calurosas y veraniegas, pero con lluvias. Además, rigen alertas amarillas en varias provincias.

Para este jueves, el SMN señaló que la jornada tendrá un cielo mayormente nublado y la presencia de temperaturas calurosas con una mínima de 19 grados y una máxima de 30 grados en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores.

De acuerdo al organismo, los vientos llegarán desde el este a una velocidad de entre 7y 20 kilómetros por hora, con ráfagas hasta 47. La humedad será del 86%.

clima-obelisco-buenos-aires.jpg La jornada tendrá un cielo mayormente nublado y la presencia de temperaturas calurosas con una mínima de 19 grados y una máxima de 30 grados en la Ciudad de Buenos Aires. Depositphotos AMBA: cómo seguirá el clima el resto de la semana Entre este jueves por la noche y la madrugada del viernes comenzarán las lluvias fuertes que se extenderán durante todo el viernes e incluso hasta el sábado, por lo que el pronóstico anticipó otro fin de semana de inestabilidad.

El viernes volverán las precipitaciones en forma de tormentas y se aguarda una temperatura entre los 18°C y los 23°C. Durante la madrugada y la mañana habrá tormentas fuertes, mientras que a la tarde habrá tormentas aisladas y chaparrones hacia la noche.

Para el sábado a la mañana continuarán los chaparrones, con el agregado de ráfagas de viento que irán desde los 42 a los 50 kilómetros por hora. En la tarde, las precipitaciones frenarán y darán paso a un cielo mayormente nublado. Lluvia Tormenta Alerta Meteorológico Mariano Fuchila Por su parte, el domingo comenzará un proceso de baja temperatura, que se replicará en los primeros días de la semana próxima. Las alertas en el resto del país Para este jueves 23, el SMN indicó que rige una alerta naranja por tormentas en el sur de Córdoba y Santa Fe y norte de la provincia de Buenos Aires. Además, por el mismo fenómeno hay alerta amarilla en casi toda Buenos Aires, Río Negro, La Pampa, San Luis, noreste de Mendoza y sur de Chaco y Formosa. En estos casos, el instituto climatológico recomienda: Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.

Mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable.

Si se está viajando, quedarse en el interior del vehículo. Los automóviles ofrecen una excelente protección.

Evitar circular por calles inundadas o afectadas.

Si hay riesgo de que el agua ingrese en tu casa, cortar el suministro eléctrico.

En caso de que vos o alguien más se vea afectado por este fenómeno, comunicarse con los organismos de emergencias locales. Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.