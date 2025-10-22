El viento destrozó el techo del hospital de Benito Juárez por el temporal que azotó al sur de la provincia de Buenos Aires







En varias localidades se vivieron inundaciones, evacuaciones y daños materiales. Un hospital de Benito Juárez sufrió afectaciones materiales y debieron suspender las prestaciones.

Captura

Un fuerte temporal azotó a varias localidades de la provincia de Buenos Aires durante la noche del martes. En alguno casos, el daño material fue tal que terminó volándose el techo de un hospital. El fenómeno había sido anticipado por una alerta amarilla del Servicio Meteorológico Nacional.

Se trató de una gran actividad de viento, lluvia y granizo con impacto sobre todo en el centro y sur bonaerense, en zonas como Benito Juárez, Laprida y Azul, entre otras.

Por medio de videos e imágenes de vecinos se pudieron registrar algunas de las consecuencias y un caso que resonó fue el del techo de un hospital que se voló.

Un temporal voló el techo de un hospital al sur de la Provincia de Buenos Aires Fue en el Hospital Municipal Eva Perón, en Benito Juárez, donde según La Voz del Pueblo, las ráfagas volaron el techo y esto obligó a interrumpir las prestaciones médicas y movilizar a Defensa Civil, bomberos y personal municipal.

hospital benito juarez temporal Fue en el Hospital Municipal Eva Perón, donde las ráfagas volaron el techo y se obligó a interrumpir las prestaciones. @juaniayoroaok La fuerza del viento también destruyó por completo la cubierta de la pileta climatizada municipal, según indicó el sitio El Fénix. Además, diversos árboles y postes de luz se cayeron en distintos puntos de la ciudad, cortando cables eléctricos y dejando sectores sin suministro.

Algunas medidas apuntaron a suspender las clases para este miércoles y la decisión se extendió a localidades como Estación López, Tedín, El Luchador, Coronel R. Bunge y la escuela EP Nº 11. WhatsApp Image 2025-10-22 at 8.50.26 AM La fuerza del viento también destruyó por completo la cubierta de la pileta climatizada municipal. Otras localidades afectadas En Laprida cayó granizo de diferentes tamaños y generó daños materiales en techos, patios y vehículos. Por su parte, las lluvias acumularon en Tandil cerca de 38 milímetros en apenas 16 minutos, según indicó el portal La Voz de Tandil, y al menos cinco personas —tres adultos y dos menores— debieron ser evacuadas de sus domicilios. Afortunadamente, no hubo heridos según Defensa Civil aunque sí calles anegadas, caída de árboles, cortes de energía e ingreso de agua en algunas viviendas. Sin daños materiales, en Azul se reportó la caída de árboles y postes telefónicos, con una acumulación de 65,5 milímetros. Por último, Bahía Blanca también vivió complicaciones por la acumulación de agua y la caída de granizo. Según La Nueva, se acumularon casi 40 milímetros de lluvia lo que generó inundaciones y el ingreso de agua a varias viviendas.